Eerdhuijzen: ‘Volendam in eerste helft beter’

Mike Eerdhuijzen hoorde vrijdag dat hij in de basis zou beginnen tegen de jongens waarmee hij drie maanden geleden als promovendus de haven in kwam en feestvierend door het dorp trok. ,,Uitgerekend tegen Volendam mocht ik weer spelen, dat is heel speciaal. Ik was er klaar voor en het was mooi om alle jongens voorafgaand weer even te zien en spreken. We hebben iets moois meegemaakt samen en dat voel je. Ik had ook kippenvel toen ik het veld opkwam”, zei de centrale verdediger, die op twee minuten van Het Kasteel woont.

Mike Eerdhuijzen (4) ziet Henk Veerman balen na weer een kans die niet tot een doelpunt leidt. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Voorafgaand was er uiteraard het nodige app-verkeer over en weer. ,,Dat hoort er bij en dat is ook leuk.” Eerdhuijzen had vervolgens bijna een assist op zijn naam, maar zag Stankovic redden. ,,Volendam was in de eerste helft beter. In de tweede helft pakten wij het goed op, lieten we de bal sneller rondgaan. We wisten ook dat Volendam vermoeid zou raken.” Hij vocht menig (lucht)duel uit met Henk Veerman. ,,Ik heb er gelukkig een hoop gewonnen”, zei Eerdhuijzen, die tegen het einde uitviel met kramp.

Het gezicht van FC Volendam-trainer Wim Jonk na afloop sprak boekdelen: ,,Het is ongelofelijk dat er 4-0 op het bord staat. Ik ben pissed-off. Tuurlijk moet je jezelf voor rust belonen, met vijf, zes goede mogelijkheden. Moet je eigenlijk op voorsprong staan in de rust, nu staan we 1-0 achter. Door een omschakelmoment, dat is superpijnlijk. Je maakt afspraken, maar we stonden op dat moment niet goed. Bij ons valt-ie dan ook meteen, dat was tegen PSV ook, dat is nu zoals het is. Dat zijn keiharde lessen. Dat was extra zuur want je zat goed in de wedstrijd. Na rust probeer je weer de energie van voor de rust te brengen, maar dan worden we op twee momenten gepakt. Als iedereen elke keer zijn kleine duels probeert te winnen, het maximale er aan doet – zoals in de eerste helft – en niet mensen laat lopen, want dat kan simpelweg op dit niveau niet, dat wordt afgestraft. Gaandeweg de tweede helft liepen we ook te ver naar achteren en hadden geen druk meer op de bal, stapten spelers op verkeerde momenten uit en dan krijg je een kettingreactie.”

De doordeweekse wedstrijd wilde hij niet als excuus aanvoeren. ,,Dat is niet Im Frage, dat zit in je hoofd. Als je met 1-0 voor zou staan, voel je dat niet. Maar ik heb gelukkig ook uitstekende dingen gezien, waar ik wel vrolijk van werd. Positiespel, bepaalde acties, snel de bal veroveren. Het begint ergens op te lijken, alleen moet je jezelf wel belonen."