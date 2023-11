Eerste Alzheimer Café informatief

De lach breekt even door in het Culi Café, vrijdag voor het eerst omgedoopt tot het Alzheimer Café. Mieke Hollander, voorzitter van de afdeling Zaanstreek-Waterland Alzheimer Nederland heeft het woord. ,,We vergeten allemaal wel eens iets, waar we het ook alweer hebben gelegd. Dan gaan we even terugdenken ”, zegt ze. ,,Mannen niet”, reageert één van de vrouwelijke bezoekers droogjes.

Mieke Hollander, voorzitter van de afdeling Zaanstreek-Waterland Alzheimer Nederland, deelt wat feiten met de aanwezigen.

Door: Eddy Veerman

‘Samen aan tafel praten over dementie’, is het thema en Hollander is heel blij met de opkomst. Het initiatief, mede genomen door Rosa Koning en Jenny Kwakman, in samenwerking met het sociaal wijkteam Edam-Volendam en Home Instead, gaat maandelijks terugkeren.

Het Alzheimer Café – voor tips en informatie – vormt ook in vele andere plaatsen in Nederland een ontmoetingsplek voor mensen met een vorm van dementie en hun naasten, de mantelzorgers. Ook casemanagers, wijkverpleegkundigen en mensen van de Zorgcirkel zijn aangeschoven. Mieke Hollander (69), wiens moeder leed aan Alzheimer, vertelt haar verhaal. ,,Het kán erfelijk zijn. Ik zou het ook kunnen krijgen en probeer daarom gezond te leven en veel te bewegen.” De veronderstelling dat alleen mensen van 65+ geconfronteerd kunnen worden met dementie, gaat niet op. ,,De jongste is 28 jaar”, zegt Mieke.

,,Het is wel opvallend dat het in bepaalde families meer voorkomt”, zegt één van de mannelijke bezoekers. ,,In ons gezin vijf van de dertien kinderen. Maar zes zijn inmiddels ouder dan 80 jaar.” Bij vrouwen overkomt het 1 op de 3, bij mannen 1 op de 7. ,,Hoe weet je of je dementie hebt?”, vraagt een belangstellende. ,,Vaak merkt je omgeving dat je ander gedrag vertoont”, zegt Mieke, die ook andere deskundigen aan het woord laat. Ze haalt het boodschappenlijstje-spelletje in de hersengymnastiek van Omroep Max aan. ,,Ik moest vorige week ook mijn man bellen toen ik in de supermarkt stond”, zegt een aanwezige.

Het gaat vervolgens ook over de mantelzorgers, zij die voor iemand met dementie zorgen. ,,Het zijn er 800.000 in ons land en velen hebben het zwaar. Alzheimer Nederland heeft een plan gedeeld met de politieke partijen, om het onder de aandacht te brengen.” Aan het einde komt Hollander met nog wat tips. ,,Blijf bewegen, praat er met elkaar over, haal herinneringen op en bekijk foto’s, benut de kracht van muziek en houd zoveel mogelijk de gewoontes in stand.” Op donderdag 7 december (14.00 uur) staat het volgende Alzheimer Café gepland.