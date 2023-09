Eerste editie T.S.M. Cementdekvloeren Klaverjascompetitie van nieuw seizoen 2023-2024

De start van het nieuwe seizoen, alweer het 10e onder leiding van Timo Kras, werd gekenmerkt door de afwezigheid van de kampioenen van vorig jaar. Op facebook werden uiteraard allerlei redenen aangedragen waarbij zelfs de definitie van ‘faalangst volgens de Dikke van Dale” werd geopperd. Niets van dit alles is natuurlijk waar. Berry Kok was vanwege ziekte afwezig en hij hoopt er de volgende keer weer bij te zijn; Mitchell Runderkamp laat bij navraag weten dat hij nog 4 keer per week aan het kraken is in de Jozef en op dinsdag nog klaverjast in de Groene en dat het hem allemaal iets te veel is geworden, zeker als je niet in Volendam woont. Hij vond het echter bijzonder leuk om te doen en wellicht sluit hij over een tijdje weer aan.

Dat het klaverjassen bij de RKAV voor velen ook een superleuke avond betekent laat Werner Sikkes wel blijken. Een week eerder geopereerd aan zijn heup, ondanks deze operatie gelijk met stokken en al in de lift naar boven om het leuke kaartspelletje te spelen. En ook nog eens zonder bier te drinken, dat laatste is natuurlijk ook best wel een mega-stap voor Werner, grote klasse!

Openingsspeech door Timo Kras

Dat het gezellig is bleek wel bij aanvang speech: er wordt aardig wat gekakeld wanneer alle leden bij elkaar zitten. Toen de microfoon het even begaf gelijk in het begin kost dat altijd even wat moeite om de aandacht te krijgen maar het blijft ook gewoon mooi om te zien hoe gezellig iedereen het met elkaar heeft. Het nieuwe seizoen is afgetrapt met 47 koppels wat op zich een mooi aantal is. Ook 2 nieuwe koppels hadden zich van tevoren aangemeld, dus we moeten boven de 50 koppels makkelijk gaan halen de volgende edities. Timo begon de avond met alle sponsoren te bedanken en de wens uitgesproken dat ze ons ook dit jaar weer zullen blijven steunen. De klaverjas club is bij een aardig project betrokken binnen de RKAV en daarvoor blijven sponsoren van groot belang. Wellicht is hier binnenkort meer over te melden.

Wat betreft de marathon zijn we uitgeweken naar 29 juni volgend jaar, tijdens de winterstop bleek het helaas niet mogelijk dit event in de kantine van de RKAV te houden op een zaterdag.

Er ligt ook een plan om een alternatieve marathon te gaan houden in de Schemerpit, dat is de kantine van TTV Victory ’55. Dit is onze tafeltennisvereniging die wel een steuntje in de rug kan gebruiken en daar liggen ook de roots van een aantal leden van de klaverjasclub. Uitgangspunt is dat het hele marathon deelnemersbestand wat bij RKAV meedoet ook in de schemerpit komt kaarten. Dat plan wordt momenteel uitgewerkt, binnenkort komen we met een datum hiervoor en zal de vóórinschrijving hiervoor ook worden opgestart. Ook alle 15 huisartiesten hebben al toegezegd om hier belangeloos aan mee te zullen doen dus dat belooft weer wat. Nog even de regels van Fairplay opgesomd en toen kon het nieuwe seizoen van het grootste lokale klaverjas-event beginnen!

Tombola, Marsenprijzen en stand

Er waren vandaag 10 prijzen in de tombola te verdelen en ondanks dat Tom Mop de lootjes zeer intensief had gehusseld, was het Jeffrey Plat die er vanavond met drie prijzen vandoor ging. Bovendien werd hij derde in de eindstand dus zijn avond kon niet meer stuk.

Tol & Barre (jawel die Jan die laatste werd tijdens de marathon) wonnen met 4 marsen de 1e prijs het staatslot. Er waren ook 4 koppels met 3 gespeelde marsen en na loting waren het Plat & Bruning die de 2 snackbar-bonnen konden meenemen.

Uitslag 1e editie eerste 5 koppels:

1. Mooyer & Koning 5761-3

2. Karregat & Tol 5433-0 3. Plat & Molenaar 5344-1

4. Van Westen & Veerman 5250-0

5. Smit & Buijs 5109-2

Mededelingen

Het verslag en de uitslag van 22 september 2023 is terug te vinden op www.rkav-volendam.nl. De eerstvolgende editie is vrijdag 13 oktober.

De pas uit het ziekenhuis ontslagen Werner Sikkes. Mét krukken, zonder bier