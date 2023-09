‘Een beetje informeel, maar wel met een heel goede spreker’

Eerste opening politiek jaar goed bezocht

Vorige week organiseerde de gemeente voor het eerst in de geschiedenis een opening van het politieke jaar. Voor deze bijeenkomst in de Jozef waren onder meer netwerkpartners, raadsleden en ambtenaren uitgenodigd. Burgemeester Lieke Sievers begon de avond met een toelichting over het doel van dit initiatief. Daarna gaf spreker Geert Kloppenburg een lezing over mobiliteit en hoe we beter met onze beschikbare ruimte om kunnen gaan.

Door: Laurens Tol

Het was louter toeval dat deze bijeenkomst gelijk viel met Prinsjesdag, opende de burgemeester haar woordje. Sievers: ,,Natuurlijk wel met een vette knipoog in die richting. Zoals jullie weten hebben wij nooit aan het begin van het jaar een receptie waarbij we een grotere groep mensen ontvangen. Toen dachten we: hoe gaan we dit nu eens op een andere manier invullen. Daardoor ontstond het idee van een opening van het politieke jaar: een beetje informeel, maar wel met een heel goede spreker. Behalve de mogelijkheid om te netwerken, krijgen we gezamenlijk een stuk informatie en hopelijk ook inspiratie, waarmee we weer huiswaarts kunnen keren.”

Geert Kloppenburg toonde zich een goed spreker, die niet schroomde om zaken te benoemen die schuren met bepaalde opvattingen van sommigen. Toch was het vooral zijn doel om de aanwezigen over zaken te laten nadenken, wat hij wilde bereiken door het stellen van vragen. Hij zei niet te houden van redenaren die veel dingen zeker denken te weten.

Na afloop van de lezing was er gelegenheid voor de aanwezigen om elkaar te ontmoeten. Die hadden bij binnenkomst al naamstickers gekregen om de kennismaking makkelijker te laten verlopen. Mogelijk was deze opening van het politieke jaar het begin van een nieuwe traditie.