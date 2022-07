Eerste paal geslagen voor 54 appartementen Seinpaal-terrein

Donderdagmiddag werd op het voormalige terrein van Sporthal de Seinpaal de eerste paal geslagen voor de bouw van 54 appartementen op deze mooie locatie. Wethouder Marisa Kes had die eer samen met Fred de Boer, directeur van De Vooruitgang, en Chris de Boer en Frank Klukhuhn van Mercuur Bouw.

Na een geslaagd participatieproces met de omwonenden werd eind juni gestart met de heiwerkzaamheden. Na de bouwvak zullen de fundering en de begane grondvloer gerealiseerd worden. De verwachting is dat de appartementen in week 36 van 2024 opgeleverd zullen worden.

Het is nog niet mogelijk om je aan te melden als geïnteresseerde voor deze woningen. Als het zover is, ontvangen woningzoekenden per e-mail informatie over de aanmeldprocedure. Alle verdere ontwikkelingen van dit project, en tevens van andere projecten, vind je op de website van De Vooruitgang.