Eerste paal geslagen voor 54 appartementen Seinpaal-terrein

Donderdagmiddag werd op het voormalige terrein van Sporthal de Seinpaal de eerste paal geslagen voor de bouw van 54 appartementen op deze mooie locatie. In augustus 2014 is door Stichting Woningbeheer De Vooruitgang een bod uitgebracht op de inmiddels gesloopte sporthal. Wethouder RO op dat moment was Marisa Kes en vandaag is de feestelijke handeling bij de start van de bouw verricht door dezelfde wethouder. Samen met Fred de Boer, directeur van De Vooruitgang, Chris de Boer en Frank Klukhuhn van Mercuur Bouw had de wethouder de eer de eerste symbolische paal de grond in te slaan.

Door Klaas Smit

Op zaterdag 14 oktober 1972 opende prins Claus, samen met toenmalig burgemeester Kok, sporthal De Seinpaal. Er werd toen een grote mand omhoog gehesen aan een seinpaal, verwijzend naar de seinpaal die ooit op de plek van de sporthal heeft gestaan om onze vissers te waarschuwen voor storm en slecht weer. Inmiddels is Sporthal de Seinpaal secuur afgepeld en in Borculo weer heropgebouwd. Het is dus mogelijk om in een nostalgische bui een bezoekje te brengen aan de geliefde, historierijke sporthal. In december 2019 is een participatietraject met de omwonenden van De Seinpaal van start gegaan. Ook voor de medewerkers van De Vooruitgang was deze werkwijze volstrekt nieuw. Samen met de omwonenden werd onderzocht wat de beste opties waren voor een optimaal en mooi plan. In de ogen van De Vooruitgang is dit traject uitstekend verlopen. Het resultaat is een prachtig complex met 54 appartementen die onder meer zijn voorzien van warmtepompen en zonnepanelen.

Bouwplanning

Eind juni is de heistelling aangevoerd en zijn de heiwerkzaamheden gestart. De verwachting is dat het heien zal duren tot 20 juli. De werkzaamheden vinden zoveel mogelijk plaats op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur. De kans bestaat dat deze tijden in sommige gevallen af zal wijken, in dat geval kunnen de werkzaamheden doorgaan tot 19.00 uur. Tijdens de bouwvak - van 29 juli tot 21 augustus 2022 - vinden er geen werkzaamheden plaats. Vanaf 22 augustus hervat Mercuur Bouw de bouwwerkzaamheden en wordt gestart met de fundering en begane grondvloer. Naar verwachting worden de appartementen in week 36 van 2024 opgeleverd voor de verhuur.

Het is nog niet mogelijk om je aan te melden als geïnteresseerde voor deze woningen. Als het zover is, ontvangen woningzoekenden per e-mail informatie over de aanmeldprocedure. Alle verdere ontwikkelingen van dit project, en tevens van andere projecten, vind je op de website van De Vooruitgang.