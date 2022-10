Eerste paal geslagen voor nieuw bedrijfspand Korff Dakwerken

Anderhalf jaar nadat een brand het bedrijfspand van Korff Dakwerken verwoestte werd vrijdag 7 oktober aan de Dieselstraat de eerste paal geslagen voor het nieuwe pand. Een heugelijk moment voor het Volendamse dakdekkersbedrijf. “Het heeft even geduurd, maar nu kunnen we eindelijk een nieuwe start maken,” zegt mede-eigenaar Robin Korff.

Met energielabel A+++ is het nieuwe gebouw energiezuinig en gereed voor een duurzame toekomst. “We krijgen een warmtepomp en het hele dak wordt voorzien van zonnepanelen. Daarnaast houden we ruimte vrij voor een mooi dakterras.”

Het pand wordt gebouwd in samenwerking met Sturio & Partners, Pieters Bouwtechniek, Van den Hogen Bouwbedrijven, Keizer Installatietechniek, ETB Cas Sombroek en Smit Elektrotechniek. Als alles volgens planning verloopt zijn de werkzaamheden in het najaar van 2023 afgerond en kan Korff Dakwerken het nieuwe bedrijfspand in gebruik nemen.