Eerste punt voor FC Volendam

FC Volendam-Heracles Almelo eindigde zaterdag in 2-2 na een knotsgekke slotfase. De thuisploeg kreeg in de tweede helft twee tegengoals te verwerken. Het leek te gaan uitlopen op een volgende nederlaag. Totdat de club eerst de aansluitingstreffer en daarna de gelijkmaker aantekende. Nadat de wedstrijd gestaakt was geweest, hadden Volendam en Heracles allebei nog kans om te winnen. Toch bleef het bij een gelijkspel. Door: Laurens Tol

Foto: Fred Rotgans/FC Volendam

FC Volendam-trainer Matthias Kohler haalde daarmee zijn eerste punt van dit Eredivisie-seizoen binnen. Die hield zijn nieuwe aanwinsten buiten de basisopstelling. In de eerste minuten nam zijn ploeg wel het initiatief. Het tempo lag in die fase niet al te hoog, alsof beide partijen aan het aftasten waren. Dit bleek een voorbode voor hoe de wedstrijd zich lange tijd zou vervolgen. De tactiek van Heracles Almelo leek te zijn om te wachten op fouten in de opbouw bij Volendam. De Twentenaren kregen in dat geval wat ze wilden, want het eerste echte gevaar van de wedstrijd ontstond door een te korte terugspeelbal van de thuisclub.

Daarna begon Heracles wat meer aan te dringen voor het doel van Mio Backhaus, met enkele kleine kansen als gevolg. Die club liet Volendam nog wel aan de bal, maar het vertrouwen in eigen kunnen leek daarbij niet groot te zijn. Middenvelder Milan de Haan liet in acties wel zien over kwaliteiten te beschikken. Na ongeveer een halfuur versierde Garang Kuol een vrije trap, die door Calvin Twigt ruim over werd geschoten. Diezelfde aanvaller maakte daarna een harde overtreding vlakbij de middenlijn, waar hij met geel voor werd bestraft. Vervolgens leek de club uit Almelo op voorsprong te komen, maar deze goal keurde de arbitrage af wegens buitenspel.

Een deel van het thuispubliek begon toen al te morren: ‘Voetballen, voetballen’, werd gescandeerd. Dat nam niet weg dat Robert Mühren daarop gevaar stichtte met een lob die geen probleem was voor de Heracles-doelman. Aan het eind van een van beide kanten matige eerste helft, creëerde de uitclub nog twee kansen.

Na rust was de herfstzon doorgebroken, het was hopen op een betere tweede helft. Voor Volendam bleek die hoop ijdel: het liep na enkele minuten tegen een achterstand aan. Brian de Keersmaecker maakte 0-1 voor Heracles. Emil Hansson kreeg kort daarop alle ruimte om uit te halen, deed dat dan ook - en fraai - in de kruising: 0-2 voor het uitspelende team.

Het niveau van de plaatselijke trots bleef niet overhouden, als thuisclub in de Eredivisie bracht het te weinig. De sfeer in het stadion was er een van onverschilligheid, maar toch ook een van verslagenheid. Volendam probeerde wel wat te creëren, maar Heracles bleef daarbij met alle gemak overeind. Min of meer uit het niks maakte Benaissa Benamar in de eenenzeventigste minuut toch de aansluitingstreffer. Zes minuten later was de thuisclub tevens dichtbij de gelijkmaker.

Het was onderdeel van een langer durend Volendams offensief, waarin het team wat beter voor de dag kwam. In de zesentachtigste minuut was daar ineens wel de 2-2: Robert Mühren scoorde uit de kluts. Dat werd uitbundig gevierd. Iets te uitbundig, want er werd daarbij een glas bier op het veld gegooid. De wedstrijd werd gestaakt met als gevolg dat de wedstrijd enkele minuten stillag.

Na de onderbreking leek het duel pas echt open te breken. Eerst schoot Heracles op de lat, waarna Darius Johnson van Volendam een kans kreeg. Vervolgens was het nog Robert Mühren die dé kans voor de overwinning miste. De keeper van de tegenpartij verwerkte die tot corner. Het bleef bij een 2-2 gelijkspel.