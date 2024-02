Algemeen

Eerste stappen sloop ‘Maria Goretti’ gezet Deze week is M. Havik bouw- en handelsonderneming B.V. binnen begonnen met het demonteren van de oude bebouwing van het Maria Goretti gebouw. Ook wordt de beplanting rondom de locatie verwijderd. De bouwplaats is imiddels omheind door hekken om de veiligheid te waarborgen. De daadwerkelijke sloop van de bebouwing staat gepland voor half april en zal naar verwachting enkele weken in beslag nemen. De bouw van het nieuwe project staat gepland om te beginnen in juni 2024. Als alles volgens planning verloopt, zal eind 2025 de oplevering van de woningen plaatsvinden. In nauwe samenwerking met bouwpartners streeft De Vooruitgang ernaar de overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken gedurende de verschillende bouwfases. Voor vragen, tips, suggesties, of klachten kunnen belanghebbenden contact opnemen met de manager Vastgoed van De Vooruitgang, Bernard Eeltink, via telefoonnummer 0299-399960 of per e-mail via info@devooruitgang.com. 83‭ ‬woningen

Project ‘Maria Goretti’ omvat 83 woningen, waarvan negen eengezinswoningen, 44 sociale huurappartementen en 30 woningen die door Stichting Odion worden afgenomen, een samenwerkingspartner van De Vooruitgang. Van den Hogen Bouwbedrijven gaat de 74 appartementen bouwen. De negen eengezinswoningen zullen worden gebouwd door Fijn Wonen. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.

Akár egy lakos, aki naprakész szeretne maradni a városban zajló eseményekr?l, vagy egy kíváncsi utazó, aki a régió gazdag történelmébe szeretne betekintést nyerni, ez a webhely digitális útmutatóként szolgál Edam-Volendam lényegéhez. A rengeteg információ között harmonikus egyensúlyt ér el a weboldal, amely a magyar 22bet casino dinamikus világának felfedezésére hívja a szórakozás iránt érdekl?d?ket. Miközben helyi híreket néz az oldalon, merüljön el az online játékok izgalmas univerzumában. Számos online platformjátékkal és fogadási lehet?séggel a 22bet casino a szerencsejáték varázslatos vonzerejét hozza a képerny?re. Tegyen egy utazást a hagyományos asztali játékokon, a modern játékgépeken és egy izgalmas él? osztói élményen keresztül. Ahogy az Edam-Volendam gazdag örökséget testesít meg macskaköves utcáin, a 22bet casino a véletlen örömét testesíti meg, így a webhely kett?s menedéket nyújt az információkeres?k és a szórakozás számára.