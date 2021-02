Eindelijk terug in de klas

Kinderen, ouders en leerkrachten, ze stonden te trappelen. Na acht weken ‘onderwijs op afstand’ gingen de basisschooldeuren maandag eindelijk weer open voor alle leerlingen. De terugkeer van structuur en sociale contacten werd toegejuicht, al vond menig kind het wel prima, om thuis aan de slag te zijn.





Op de Broeckgouw wordt basisschool De Blokwhere achter enkele besneeuwde (zand)bergen zichtbaar. Achter de dijk waait een gure wind en ijspegels hangen aan de raamkozijnen. ,,Siberisch is het hier”, zegt directeur Vincent Tol.

Binnen zitten de kinderen van groep 8, op sokken in de klas. Als de vraag komt wie het ‘samen op school’ heeft gemist, gaat er nog geen hand omhoog. ,,Ik vind op school zijn leuker”, is Fabian Snoek toch eerlijk. ,,Hier ben je met z’n allen én dan zie je de juf.” Doorgaans werken ze in groepjes. ,,Nu moet dat met tweetallen”, zegt juf Aline Steur (die de klas samen met Rianne Veerman lesgeeft). ,,Ze willen graag buurten bij elkaar, maar nu zijn er wat regels, want als het misgaat, moet de hele klas in quarantaine.”

,,Ik miste soms de extra uitleg”, zegt Sil Mooijer over ‘les online’. Aline: ,,Die konden ze wel in de meet vragen, maar sommige kinderen sliepen uit, startten later en dan was de juf misschien niet meer in de meet. Dat was wel wennen in het begin.” De meeste kinderen konden het qua concentratie wel opbrengen tot de laatste dag, maar niet iedereen. ,,Thuis word je sneller afgeleid dan hier. De eerste paar weken gaat het wel, maar op het moment dat ik hoorde dat de scholen open zouden gaan, had ik er thuis geen zin meer in”, zegt Jan Schilder. ,,Met meer kinderen thuis worden ook vaker spelletjes gespeeld. Ik had ook mijn telefoon naast mijn schoolwerk liggen”, vult Sil aan.

TikTok, Insta, games als Fortnite en Fifa, er werd afgelopen weken veel vaker gebruik van gemaakt. ,,Veel te veel”, zegt één van de kinderen. Aangezien zij na de zomer naar het voortgezet onderwijs gaan, waren de afgelopen weken – onder bijzondere omstandigheden – een kans om de zelfstandigheid te testen en ontwikkelen. Jan: ,,We kregen steeds een planning doorgestuurd, met enkele richtlijnen en daar had ik geen moeite mee. Dan moet je dus zelfstandig zijn. Mijn ma hoefde mij niet te controleren.”

,,Ik had zoiets van ‘des te eerder ik begin, des te eerder ik klaar ben”, zegt Kay Jonk. De groep had echter moeite zichzelf extra uit te dagen. ,,We hadden extra opdrachten klaar gezet, dat was niet verplicht en dat hebben ze heel letterlijk genomen”, merkt juf Aline op. ,,Waarom zou je dat doen? De PlayStation is leuker”, zegt één van de jongens. Aline: ,,Alleen Fabian heeft één keer zo’n opdracht gemaakt. Maar datgene wat ze moesten doen, hebben ze goed gedaan.”

Normaal gesproken moeten kinderen voor 1 maart ingeschreven zijn voor het vervolgonderwijs, maar dat wordt opgeschort. Aline: ,,De ‘midden-CITO’ zal niet worden afgenomen. In april wordt de eind-CITO-toets bepalend. Maar er is wel al pre-advies afgegeven. En daar zijn we voorzichtig mee geweest. Gelukkig hebben veel kinderen ons blij verrast qua zelfstandigheid, dus ik denk dat we straks eerder naar boven zullen afwijken.”

Zeven weken lang was er ook geen gymles. ,,En ook geen freerun”, jammert Sil. ,,Ik zit nooit stil, want ik zit op drie sporten”, glimlacht Kay. ,,Sommige meiden doen aan kickboksen. Deze groep leerlingen komt hoofdzakelijk uit dezelfde buurt, dus ze zochten elkaar de afgelopen weken veelvuldig op om naar buiten te gaan”, weet de juf, die hardop hoopt dat ze straks samen kunnen beginnen met het voorbereiden van de musical. ,,Anders wordt het alternatief een film maken, net als afgelopen jaar.”