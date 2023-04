Eindeloos muziek ontdekken in Edam

Tien super interessante muzikale acts verspreid over zeven locaties op een zonnige zondagmiddag. Afgelopen weekend was het weer tijd voor de grote muzikale jaarlijkse wandeling in Edam: A Walk About Music. Om kwart voor twee begon het met een volle bak bij De Harmonie waar de Vlaamse singer-songwriter Echo Beatty een hele emotionele en intieme akoestische set speelde. Met haar slimme gitaarspel, looping systeem en aangrijpende stem hield zij de aandacht van het publiek vast. Met nummers als Hunger, Hunger en Ghost of Past Lovers wist ze het publiek voor zich te winnen en wilden achteraf ook veel mensen haar album kopen. Toen het einde van de set in zicht was en iedereen uit hun muzikale trance ontwaakte, was het tijd om te kiezen welke artiest daarna bewonderd zou worden.

Door: Michelle Tuyp

Verschillende acts speelden verspreid door Edam, waaronder ook in de trouwzaal in het stadhuis, de Dam, platenzaak Dwars, Galerie Gea Karhof, Boyo's Place en De Vermaning. Een boeiende act die je gezien moest hebben was de Nederlandstalige singer-songwriter Rosa Spruit. Op de flyer stond dat zij te bewonderen was op de Dam, maar niets was minder waar. Bootjes gevuld met mensen kabbelden rustig op het water naar een pittoresk plekje onder de Dam, waar Rosa Spruit haar publiek al stond op te wachten. De holle dam zorgde voor een geweldige akoestiek. De eenden en meerkoeten die mee kwaakten zorgden ook voor een leuke sfeer. Dit was voor velen het hoogtepunt van de middag. Spruit wist haar publiek te entertainen met liedjes over de liefde, verdriet en onbegrip in haar leven waar iedereen zich naar verluidt goed in kon vinden. Na een halfuurtje ging het bootje weer in zijn achteruit en werden er moeilijke keuzes gemaakt voor waar de wandeling verder naartoe zou gaan. Het aanbod was enorm met nog tien andere acts waaronder Noah Elliot, Solo, Ben Reel, The Coo, Oxsener, Michael James Wheeler, Chels, The Zanders, Johan Keeman en Brent Emmerink.

Weer terug in De Harmonie stond de Britse folkband The Roebucks klaar om te spelen. De band afkomstig uit Brighton speelde Americana muziek met invloeden uit de 70’s vergelijkbaar met The Eagles en The Byrds. De muziek was heel dansbaar en dat gebeurde dan ook regelmatig gedurende de swingende set. Naast hun eigen repertoire speelden zij ook wat covers van onder andere de jaren-70 band T-Rex. Er was een goede chemie te zien tussen de bandleden, ze hadden zichtbaar veel lol op het podium. De samenzang van de zangeres, gitarist en drummer was spot on en voegde emotie toe aan de 'toe-tapping' – zoals ze het zelf omschrijven - muziek. Het einde van de set betekende ook dat A Walk About Music bijna was afgelopen. Om zes uur genoten de wandelaars nog even van de up beat indie klanken van The Zanders, een opkomende Nederlandse band met super catchy muziek. Het laatste applaus klonk na het slotakkoord en zo kwam de heerlijke dag tot een einde. Voor wie graag op een actieve manier nieuwe muziek wil ontdekken, is dit een evenement om volgend jaar niet te missen.