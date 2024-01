Brandgevaar bij afvalinzameling:

Elektrische apparaten de boosdoener

Het kan u afgelopen tijd niet zijn ontgaan in het nieuws: grote uitslaande branden bij afval- en recyclebedrijven of brand in vuilniswagens. Veelal zijn accu’s, batterijen of elektrische apparatuur die bij het afval worden gegooid de oorzaak van deze branden. Deze zorgwekkende trend heeft zich ook tijdens de afvalinzamelingsrondes van GP Groot in de gemeente Edam-Volendam gemanifesteerd, met drie incidenten in slechts één jaar.

In juni vatte de lading van een GP Groot vuilniswagen vlam aan de Zuidpolderlaan in Edam.

Afgelopen donderdag 11 januari, was het opnieuw raak. Terwijl het grofvuil werd ingezameld en samengeperst, ontstond er brand in de lading. Deze keer was een elektrische kachel met een accu de boosdoener. Door kordaat optreden van de chauffeur en bijrijder kon de brandende lading tijdig uit het voertuig worden gelost op de openbare weg.

Voor eigen veiligheid en om de brand te blussen zal de lading gestort moeten worden vóórdat dat deze uitslaat en ook de wagen in vlammen opgaat. Wanneer dit niet gebeurt zijn de gevolgen (in de woonwijk) uiteraard niet te overzien. Er zijn op deze manier al vele vuilniswagens in Nederland in vlammen opgegaan. Daarom een dringend beroep aan alle inwoners; Gooi batterijen, accu’s of elektrische apparatuur niet bij het afval maar lever deze in op de milieustraat.

Afgelopen donderdag was het weer raak op De Hemmes, door een elektrische kachel met accu vatte de lading vlam.