Elf shows door het hele land: die staan op de planning van Blanko en Blue Velvet. Een groot fan en een Volendamse band treden de komende maanden op van Hoorn tot Venlo met de concertfilm ‘Stop Making Sense’. De show die de muzikanten in het verleden al vaker hebben opgevoerd belooft opnieuw een spektakel te worden, zegt Jan de Witte: „Je zult erin worden meegenomen, het is zó opzwepend.”

Door: Chris Bond

Zo’n vijftien jaar geleden stond Jan de Witte met Blue Velvet al op het podium met muziek van Talking Heads, toen ze de concertfilm ‘Stop Making Sense’ opvoerden. De concertfilm is een energieke theater-act uit 1983 van de Amerikaanse band. In een uitverkochte Jozef stond vijftien jaar geleden zo een clubje achttienjarige eigenwijze jongens op het podium met deze uitdagende show. „Erg eigenwijs”, zegt Jan de Witte „maar het was een groot succes. Toen hebben we beloofd de show nog eens te gaan doen.” En die belofte wordt dit jaar eindelijk verwezenlijkt.

Als fanatiek fan van Talking Heads frontman David Byrne is Jan lyrisch over concertfilm ‘Stop Making Sense’. Nu nog steeds barst zijn overvolle computerscherm van de video’s van de legendarische opvoering in Hollywood. „Die film is een concertregistratie met zo’n heftige artistieke achterliggende gedachte”, zegt Jan bevlogen. „Nog altijd staat het als een huis. Het is totaal niet door de tijd ingehaald, integendeel, het is tijdloos en zó sterk.” De laatste keer dat ‘Stop Making Sense’ in Volendam werd opgevoerd door de muziekploeg was een spektakel. Midden in de pandemie werden alle shows vóór en ná het optreden in PX afgelast. ,,Wij zaten precies in een week waarin het kon. Er stonden bij ons zevenhonderd mensen die compleet uit hun dak gingen. Het werd de meest euforische show die ik ooit gedaan heb. De combinatie van de euforie die de show zelf biedt met het verlangen en plezier van de mensen was ongeëvenaard. Het was zo opzwepend terwijl wij dansend, renend en springend over het podium raasden.”

Het succes van die show maakten dat de muzikanten van Blue Velvet vastbesloten waren dat er een vervolg op zou komen. Alsof het zo moest zijn werden ze benaderd door iemand uit de theaterwereld. „Nu krijgen we de kans om Talking Heads door het hele land te gaan spelen. Die kans willen we graag aanpakken om ‘Stop Making Sense’ in het zonnetje te zetten. De film bestaat nu veertig jaar, en dus des te meer reden om mensen een kans te geven daar nog eens bij te zijn, bij het gevoel van die act.” Blue Velvet en Blanko gaan opnieuw de uitdaging aan een feilloze imitatie te maken van hun geliefde show. „Ik kruip weer in de huid van Byrne. Ik identificeer me zo met wat er daar op dat podium gebeurt. Ik hoef m’n best niet te doen om in die huid te kruipen en ik hoef er niets aan toe te voegen.”

„We hopen natuurlijk echt weer dat het zo’n feest wordt als de vorige keer. Maar nu hebben mensen ook een keuze: ze kunnen namelijk naar de PX waar het echt een feest wordt, of ze kunnen uitwijken naar een theater in Purmerend of Hoorn waar ze echt kunnen genieten van de opvoering.” Inclusief de aftrap op 25 maart in de PX spelen Blue Velvet, Blanko, twee zangeressen en een percussionist in elf verschillende zalen. Van Hoorn en Purmerend tot Venlo. „We hebben de mogelijkheid het door het land te doen, en dat is geweldig. The Talking Heads waren natuurlijk niet zo bekend als The Stones, maar voor liefhebbers is het een mooie kans nog eens bij het gevoel te zijn van de show. Theaterzalen zijn groot, maar we hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk mensen naar de theaters komen om dit feestje met ons te delen. We spelen in zalen waar ik al mijn grote idolen heb gezien, dat is bijna onwerkelijk. Als pure liefhebbers tellen we de dagen af tot we het podium kunnen beklimmen. Het gaat een ongelofelijk gezellig spektakelstuk worden.”