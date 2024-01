Ouders, opa's en oma's van harte welkom

Elfstedentocht IJsclub Volendam

Aanstaande vrijdag staat bij IJsclub Volendam alweer de twaalfde jeugdschaats les op het programma. Hierna zullen er nog drie lessen volgen waarbij de laatste les en diploma uitreiking op vrijdag 9 februari plaats zal vinden. Over aanstaande vrijdag is nu al te voorspellen dat dit een hele leuke les gaat worden, want dan wordt de Elfstedentocht georganiseerd. De afgelopen 31 jaar is gebleken dat deze les door iedereen zeer gewaardeerd wordt, waarbij enthousiasme en plezier van ieder afstraalt.



Vrijdag worden de bijna 200 kinderen weer met luxe bussen naar de ijsbaan in Hoorn vervoerd. De trainers nemen zoals gebruikelijk hun pionnen mee, en zullen die na binnenkomst op hun “eigen plek” in het midden van de binnenbaan plaatsen. Vervolgens kan er gestart worden met de “West Frieslandtocht”. Het is de bedoeling dat er eerst onder het gele bruggetje door geschaatst gaat worden en vervolgens dient er elf keer gestempeld te worden bij de verschillende stempelposten. Voor het behalen van een medaille zijn dus elf verschillende stempels benodigd. Uiteraard zal er ook een stuk gekluund moeten worden en zal er op de route een koek en zopiekraam aanwezig zijn, waar een beker drinken zal worden uitgedeeld. Kinderen en trainers mogen ook verkleed komen, dus trek een gek pak aan of wat leuke lampjes, of een gekke muts over je helm. Maak er wat leuks van. Kortom een leuk evenement om bij te wonen. Komt u ook?

Vrijwilligers onmisbaar

De 11 stedentocht wordt in Hoorn “West Friesland Tocht” genoemd waarbij natuurlijk stempelpost Volendam en ons eigen volendammer “gele bruggetje” niet zullen ontbreken. Voor een goed verloop van dit evenement zijn meerdere “handjes” / personen nodig dan gebruikelijk, waardoor de ijsclub weer een beroep gedaan heeft op vele vrijwilligers. Die hulp is meer dan van harte welkom voor de organisatie bij o.a. de stempelposten, een kluunplek, koek en zopie kraam, begeleiding bij het gele bruggetje etc. In totaal zal dit evenement naast de trainers zo’n 20 extra vrijwilligers bezig houden. De voorbereidingen zijn inmiddels afgerond en alle trainers, betrokken vrijwilligers zijn op de hoogte gebracht over het draaiboek van deze les. Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om het jeugdschaatsen ieder jaar weer tot een succes te maken. Wij zijn een ieder dankbaar.

Dank aan sponsoren

Ook dit seizoen zijn er weer vele sponsoren de ijsclub trouw gebleven met hun bijdrage in het busvervoer, waardoor de kostprijs voor de kinderen laag kan worden gehouden. Onze dank gaat daarvoor uit naar tinyurl.com/sponsorenijsclubvolendam