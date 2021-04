Zussen Shanna en Mathilde werken beiden als chirurg (in opleiding)

‘Elke dag iets voor een ander betekenen’

In deze rubriek gaat de Nivo het gesprek aan met mensen die zojuist een studie hebben afgerond. Waarom kozen zij voor deze specifieke opleiding? Wat zijn de bijzonderheden van hun vakgebied? Hoe hebben zij hun studietijd ervaren en wat zijn hun vervolgstappen? Achter elk van deze pas afgestudeerden gaat een uniek verhaal schuil. Deze week de zussen Shanna en Mathilde.

Door Leonie Veerman

Chirurg word je niet zomaar. Na een zesjarige studie Geneeskunde, een vierjarig promotietraject en uiteindelijk de zesjarige opleiding tot chirurg, mag de 36-jarige Shanna zich sinds afgelopen maand eindelijk officieel chirurg noemen. Haar 30-jarige zus Mathilde volgt in haar voetsporen. Als orthopedisch chirurg in opleiding zit zij nu in het tweede jaar van de opleiding, en net als haar zus Shanna kan ze zich niet voorstellen dat ze ooit iets anders zou doen.

De twee zussen blikken terug op de lange weg die zij aflegden om te komen tot waar ze nu zijn, delen hun liefde voor het vak en vertellen over de uitdagingen in hun werk.