Algemeen

En weer gaat het in de slotseconden mis… In de strijd om het Nederlands kampioenschap heeft Kras Volendam een belangrijk punt laten liggen tegen Hurry Up. In de eerste helft ging de wedstrijd gelijk op, al had Hurry Up het beste van het spel. Volendam kwam echter sterk terug en vanaf 17-16 bleef het steeds aan de goede kant van de score. Met een voorsprong van 20-17 werd de kleedkamer opgezocht voor de nodige rust. Volendam bleef ook na rust de bovenliggende partij, al werden er heel veel open kansen gemist. Ondanks dat de lat meerdere malen werd geraakt werd de voorsprong toch uitgebreid naar 33-28. In de slotfase ging er van alles mis. Jordy Bayens viel zwaar geblesseerd uit en de gasten profiteerden heel snel van het voordeel en zo konden zij in de laatste seconde de gelijkmaker scoren en eindigde dit spektakel in een 34-34 eindstand. |Doorsturen

× Doorsturen via e-mail Van: Aan: Onderwerp: URL:

Sportweddenschappen zijn big business in Nederland, met meer dan 2 miljard euro die jaarlijks in online casino's wordt ingezet. Deze activiteit is toegenomen omdat Nederlandse spelers zich steeds meer op hun gemak voelen bij het wedden met hun computer. Bovendien is er met de opkomst van de technologie een toegenomen belangstelling voor goede online casino's die gratis spins zonder storting Nederland aanbieden. Naast traditionele sporten zoals voetbal en basketbal, kunnen Nederlandse gokkers nu ook weddenschappen afsluiten op allerlei andere evenementen, waaronder paardenraces, darts en zelfs eSports-toernooien. Tegenwoordig bieden veel Nederlandse online casinosites sportweddenschappen aan als een van hun belangrijkste attracties. Nederlandse spelers zijn vooral dol op weddenschappen op wedstrijden tussen Europese topcompetities, zoals Premier League clubs Manchester City en Chelsea of Bundesliga Borussia Dortmund tegen teams uit lagere divisies. Ze wedden ook graag op losse wedstrijden of series met bekende sporters of teams uit andere landen.