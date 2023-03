Algemeen

En weg is het markante huis aan de Edammerweg Met groot materiaal heeft de firma Havik het huis van de familie Veerman ‘Poessie’ volledig gesloopt en alle materialen afgevoerd. Jan Veerman en Marie Lautenschutz woonden met maar liefst tien kinderen in het huisje aan de Edammerweg. Drie van de kinderen timmerden muzikaal behoorlijk aan de weg. Cees met The Cats, Harmen met Left Side en Martin met Jen Rog. Over het huis aan de Edammerweg van de familie Veerman heeft Nico Rossenaar heeft een slideshow gemaakt met oude foto’s. Op een nummer van The Kinks heeft Karel ‘Poessie’ de tekst geschreven en Harmen heeft het op voortreffelijke wijze ingezongen. Voor de liefhebbers van een stukje nostalgie en lokale muziek; het liedje ‘Uis an de Aidammerweg’ is te vinden op mijnvolendam.nl. |Doorsturen

