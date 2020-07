Er ontbreek nog een leuning bij “De Trap”

Op het Noordeinde hadden we jarenlang “De Scheur” die steeds in het nieuws kwam. Door verzakking van de dijk aldaar is een diepe scheur ontstaan die al vele jaren met rood-witte pionnen is afgezet. Bij de aanstaande dijkversterking zal dit euvel worden opgelost.

Nu is “De Trap” op het Dril weer een item dat veel in het nieuws staat. De trap bij Café Ome Jan, richting het viaduct, is met granieten delen belegd. Er ontbrak een leuning aan en hier was veel gedoe over. Enige tijd terug is een houten leuning geplaatst door de gemeente tegen de muur van het viaduct.

Volgens de zegsman komt er in midden nog een leuning en deze zou in bestelling zijn. Bij regen is de trap erg glad. Om uitglijden en valpartijen te voorkomen zijn vorige week antislip-strips op de treden aangebracht.