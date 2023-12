RvC over ontslag bestuur: ‘Van gewapende vrede tot oorlogssituatie’

‘Er was geen leiding bij FC Volendam’

Terwijl de ploeg zich voorbereidde op de cruciale thuiswedstrijd van zaterdagavond tegen PEC Zwolle, verzamelde de landelijke media zich vrijdagmorgen binnen de muren van het stadion voor een historisch moment van de club. Jaap Veerman gaf namens de Raad van Commissarissen een toelichting op wat deze week voor enorme ophef zorgde: het ontslaan van het FC-bestuur, met daarin onder meer voorzitter Jan Smit. ,,De afgelopen twaalf maanden is er oorlogssituatie geweest.” Het ging in zijn relaas over gele kaarten, gokken, slecht voorzitterschap, botsingen en rancune. „Er was voor ons geen andere optie dan het bestuur weg te sturen”, zei Veerman.

RvC-voorzitter Jaap Veerman tijdens de persconfrerntie. Foto: René Schilder

Donderdagavond zouden de organen – naar aanleiding van het voornemen tot ontslag – met elkaar praten, maar het bestuur gaf eerder aan dat ontslag te accepteren en niet te komen. Eén van hen, penningmeester Corn Veerman, woonde vrijdagmorgen wel de uiteenzetting van de RvC bij. RvC-voorzitter Jaap Veerman sprak van een ‘treurige dag voor FC Volendam’. Hij begon in zijn statement dat het eigen vermogen sinds het aantreden van Jan Smit van nul euro binnen een jaar gekelderd is naar min drie miljoen. ,,Er wordt gegokt op transfers van eigen spelers en de doorverkoop van spelers. Het kostenniveau paste in geen enkel opzicht bij het inkomsten- en verdienmodel. Dat is een potentieel gevaarlijke situatie. Die situatie heeft zich voltrokken omdat er naar de mening van de RvC geen leiding werd gegeven aan FC Volendam. Drie kritische financiële mensen, Tom Veerman, Tom Koning en Simon Hansen, hebben onder grote druk het veld moeten ruimen. Die druk wordt veroorzaakt doordat we een iconische voorzitter hebben. Als ons iets te verwijten valt, is het dat we het te lang hebben laten voortduren.”



,,Daarnaast kenmerkte de periode onder voorzitter Jan Smit zich door een continue strijd tussen het bestuur en RvC, wat resulterende in een niet te herstellen vertrouwensbreuk en een onoverbrugbaar verschil van inzicht hoe FC Volendam moet worden geleid.” Veerman haalde confrontaties van begin dit jaar aan, alsmede de beruchte bijeenkomst in De Jozef. ,,In april en mei was het rustig, maar in juni was er aan keiharde confrontatie.”



‘Wetende dat er een tsunami zou komen,

want de voorzitters mediapower is enorm.

Die tsunami heb ik eerlijk gezegd onderschat’



Er volgde een gele kaart. ,,Eigenlijk een laatste waarschuwing. Jan was toen net nog geen jaar voorzitter, eigenlijk een hele prestatie”, sprak Veerman. ,,Daarna volgden nieuwe confrontaties, resulterend in een tweede gele kaart. Geen rood, omdat de voorzitter Jan Smit heet. Vervolgens was er gewapende vrede richting november. We kregen 16 november een vijf uur durende presentatie, over ’Volendam 3.0’, met 54 slides. De voorzitter (Jan Smit, red.) opende met het statement, dat als de RvC niet akkoord ging, zij op zouden stappen. We besloten de hervormingen actief te ondersteunen, met slechts drie punten die niet akkoord waren.”



,,Wij wilden een onafhankelijk technisch directeur en de club moet worden geleid door een algemeen directeur. Het wordt tijd dat er leiding wordt gegeven aan dit miljoenenbedrijf. Op dit moment is dat helaas niet het geval. Het derde punt was dat de nieuwe te vormen RvC op basis van competentie wordt samengesteld. Die drie punten wilden wij inbrengen, voor de rest was het prachtig. Dan was er sprake van de noodzakelijke leiding, wat ontbeert in de huidige situatie. Ik heb toen zelf aangegeven dat ik mezelf niet kandidaat stel voor de nieuwe RvC.”

Veerman vertelde vervolgens over zijn telefoontje aan Jan Smit, op 21 november. ,,Jan zijn reactie was ’Jaap, het is nu oorlog, het gevecht gaat nu beginnen. De avond in de Jozef was nog maar het begin, ik wil jou nooit meer één op één spreken’. De RvC heeft vervolgens de derde gele kaart gestuurd. Er lagen drie situaties op tafel: de oorlogssituatie laten voortduren, het opstappen van de RvC of het bestuur wegsturen. De eerste was geen optie, de RvC heeft als taak orde in de chaos te scheppen. We hebben unaniem besloten voor optie drie te gaan, wetende dat er een tsunami zou komen, want de voorzitters mediapower is enorm. Die tsunami heb ik eerlijk gezegd onderschat. Als we op die drie punten eruit waren gekomen, was het ontslag ingetrokken. Maar van de mogelijkheid tot wederhoor heeft het bestuur geen gebruik gemaakt. In plaats daarvan werd de oorlog uitgevochten via de media. Ik kan me na deze uitleg niet voorstellen dat er nog vragen zijn, maar ik wil u toch de kans geven daartoe, want u bent misschien van verre gekomen en de kranten moeten vol”, zei Veerman tegen de vele media.



‘Oorlogsverklaring’

Bij het antwoorden op de vragen zei de RvC-voorzitter onder meer ‘niemand van de directeuren neemt verantwoordelijkheid en leiding’. En hij had het over het ‘doorverkoopmazzeltje’, doelend op Micky van de Ven. ,,Dat is het mazzeltje van dit seizoen. Dat was een vreselijke gok. Als Micky van de Ven een blessure had opgelopen, hadden we een liquiditeitsprobleem gehad.” Hij voegde er aan toe dat de leiding van de club onder druk van VFL Wolfsburg voor 12,5% qua doorverkooppercentage ging, in plaats van de afgesproken 15%. ,,Dat scheelt een miljoen euro aan inkomsten.”



Op de vraag waarom de RvC zelf wel aanblijft. ,,De toezichthouder moet toezicht houden, anders was het hek van de dam geweest, dat kan ik je wel vertellen. Wij gaan werken volgens het hervormingsdocument en verder onder de nieuwe structuur.”



,,Als we niets hadden gedaan, was de oorlogsverklaring van Jan Smit doorgegaan, dat was funest geweest voor FC Volendam. En daar had de rechter ons als toezichthouder op aan kunnen spreken.” Wat Veerman betreft kan Team Jonk aanblijven. ,,Wim Jonk is net als Jan Smit een icoon, dus die kan ook ontslagen worden. Maar dan moet-ie het daar wel naar maken. Wie goed functioneert, die houdt zijn baan, dat staat zo vast als een dijk. En wie slecht functioneert, die zal uiteindelijk het veld gaan ruimen. Dat is overal. Dus die technische mensen kunnen hier nog jaren werken.”

‘De schorsing van Ten Berge

was compleet onrechtmatig en rancuneus’



Eén verslaggever memoreerde aan de oorlogen die aan de gang zijn in de wereld. ,,Worden er hier niet te zware woorden gebruikt?” Veerman zei dat het de woorden van voorzitter Jan Smit waren. ,,Waarom bent u stellig van uw gelijk?”, vroeg de verslaggever. ,,Ik heb na zoveel jaren nogal wat ervaring op dit gebied. Dit bestuur informeerde de RvC te weinig en liet het bijna niet toe dat de RvC nog toezicht kon houden. Dat werd gevaarlijk voor FC Volendam en daarom heb ik besloten in te grijpen.”



De RvC gaat een nieuw bestuur aanstellen. Veerman gaf tevens aan per direct de schorsing van Frans ten Berge, de algemeen directeur die deze week door het bestuur werd geschorst, terug te draaien. „Hij kan gewoon aanblijven. Een nieuw bestuur moet uiteindelijk over zijn functioneren oordelen. Ik kan niet anders bedenken dan dat het een rancuneuze actie van het bestuur was. Die schorsing was compleet onrechtmatig.” De RvC-voorzitter beaamde dat hij een rapport heeft ontvangen van Jan Smit over Ten Berge. ,,Daar lusten de honden geen brood van. Dat was zó’n lasterlijk document, ik was van m’n stuk en ik ben niet zo snel van m’n stuk. Ik heb Frans gevraagd op papier te zetten wat er van die aantijgingen waar is en ik ga als toezichthouder met hem in gesprek. Dat document was walgelijk en de daad van het bestuur van ‘lik m’n vessie’.”



Tijdens de persconferentie bleek dat de bestuursleden geen officiële mail met betrekking tot het ontslag hebben ontvangen. ,,Dan is er technisch iets mis gegaan”, zei Veerman. Een andere verslaggever haalde de garantstelling aan die Jan Smit deed tijdens de avond in De Jozef. De bestuursvoorzitter zei destijds voor een eventueel tekort garant te staan. ,,Maar die garantstelling is er niet”, beweerde Veerman.



Tegen het einde zei Veerman dat Jan Smit ,,de beste ambassadeur is die FC Volendam ooit heeft gehad en ik hoop dat hij dat blijft. Jan is vreselijk waardevol, Jan was alleen een slecht voorzitter, dat is een feit, daar kan ik niet omheen. Dat is heel jammer, ik vind dat vreselijk.” Veerman verwacht qua impact geen problemen van sponsoren die door Jan Smit zijn binnen gehaald. ,,Als Jan actief daartoe zou oproepen, maar dat gaat hij nooit doen, hij is een supporter van FC Volendam.”