Rijkswaterstaat verklaart relatief zeldzame situatie in Markermeer

‘Er wordt dag en nacht gemonitord’

,,Het huidige waterpeil van het IJsselmeer komt eens in de zeventig jaar voor”, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Inwoners van Edam-Volendam met ondergelopen kelders hebben er weinig aan, maar: ‘De keringen en dijken zijn er wel op berekend, die kunnen eigenlijk nog meer aan’. Het is de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat om het waterpeil te beheren. Vanwege een aantal omstandigheden was het volgens dit instituut de laatste tijd onvoldoende mogelijk om water te spuien. Door: Laurens Tol

Het Slobbeland op zondagmorgen, gezien vanaf stichting Het Werkend Missieteam Volendam van Aaf Beers. Foto: René Schilder

In het Watermanagementcentrum in Lelystad worden dagelijks waterstanden, afvoer en weersverwachtingen vastgesteld, meldt de woordvoerder. Daar maken tevens waterschappen gebruik van.

,,Dag en nacht worden deze zaken gemonitord en op basis daarvan bepalen we of er actie moet worden ondernomen”, vertelt de Rijkswaterstaat-vertegenwoordiger. ,,Dit centrum in Lelystad is altijd actief, maar sinds eind november is het aantal metingen opgeschaald. Toen kwamen er al enkele stormen voorbij. Mede daardoor ging er veel water richting het IJsselmeer en Markermeer. Vanaf dat moment zijn er wat meer mensen mee bezig. Ongeveer sinds Kerst komt dagelijks een comité samen om het over de hoogwater-situatie te hebben.”

Spuien is het middel om van het overtollige water af te komen. Het IJsselmeer loost in de Waddenzee via sluizen in de Afsluitdijk, het Markermeer in het IJsselmeer via de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. De woordvoerder legt uit hoe dit werkt. ,,Het waterpeil aan de ene kant van de sluis moet lager zijn dan aan de andere kant. Dan kun je de deur een stukje openzetten, waardoor een waterval ontstaat naar het lagergelegen gebied. Dat kan alleen als het niveau lager is. Bij de Afsluitdijk moet er sprake van eb zijn, dus het kan niet altijd helaas. Ook zijn er nog andere factoren, bijvoorbeeld wind, de golfslag en of het wel of geen springtij is.”

De Rijkswaterstaat-vertegenwoordiger verklaart waardoor het peil in Nederlands grootste meren zo heeft kunnen oplopen.

‘‘De laatste tijd‭ hebben we‭ ‬jammer genoeg minder kunnen spuien dan we hadden willen doen”

,,De laatste tijd hebben we jammer genoeg minder kunnen spuien dan we hadden willen doen. Daarnaast natuurlijk dat er heel veel regen is gevallen en de afvoer van de IJssel hoog is. Daardoor kon het IJsselmeer-peil niet genoeg dalen, waardoor spuien moeilijker was. We zien daardoor dat er vooral lokaal enkele risico’s zijn, voornamelijk in de buitendijkse gebieden.”

Een tijd geleden werd besloten om het peil in de meren wat te verhogen om een buffer te vormen voor perioden van droogte. Volgens de woordvoerder heeft die maatregel niks te maken met de huidige toestand. ,,Het niveau is in de zomer inderdaad wat hoger dan in de winter. We proberen daar altijd op te anticiperen, want de meren zijn niet alleen een opslagplek van zoet water. Mensen hebben er op verschillende manieren mee te maken, ook de scheepvaart bijvoorbeeld. Het peil dat we hebben afgesproken proberen we altijd aan te houden. Nu proberen we dat nog steeds, alleen vanwege de genoemde redenen is dat lastiger.”