Eredivisiedebuut Dave Kwakman bij AZ

Terwijl zijn buurjongen Joey Veerman telkens PSV bij de hand neemt en zich straks weer meldt bij het Nederlands Elftal, maakte Dave Kwakman zondagmiddag zijn eredivisiedebuut voor AZ. Net negentien lentes, maakte de middenvelder tijdens de uitwedstrijd bij RKC Waalwijk als invaller zijn eerste speelminuten, met nummer 44. ,,Ik zie het als een compliment voor hoe ik bezig ben”, zegt Kwakman, die als speler van Jong AZ de voorbereiding van de A-selectie mocht meemaken.

Door: Eddy Veerman

,,Ik wist dat ik daarna weer terug zou keren naar ‘Jong’, maar in die voorbereidingsweken krijg je in ieder de kans om jezelf te laten zien. Je merkt meteen dat het spel sneller gaat, spelers zijn sterker, maar wat je ook voelt is dat de wil om te winnen nóg groter is.” Hij geniet van die intense beleving. ,,In de jeugd heb je nog vaak het gevoel van ‘vrienden met elkaar’, maar bij het eerste voel je hóe belangrijk het is dat er gewonnen wordt. Geweldig om mee te maken.”

Tijdens de oefencampagne speelde Kwakman een halve wedstrijd tegen Shaktar Donetsk en een half uur tegen Standard Luik. ,,Ik had er een goed gevoel bij en dat kreeg ik ook van de trainers te horen.” Vorige week donderdag zat hij op de bank tijdens de Conference League-wedstrijd tegen Santa Coloma en vrijdagavond speelde hij met Jong AZ tegen NAC Breda. ,,Niet de hele wedstrijd, omdat ik zondag wellicht bij het eerste op de bank zou zitten. Dat gebeurde.” AZ kwam op achterstand in Brabant. ,,Dat was niet voordelig”, lacht Kwakman achteraf. ,,Vervolgens draaide de ploeg het om naar een 1-3 voorsprong en toen er nog één wissel over was, hoopte ik dat ik nog werd geroepen en dat gebeurde. Dat moment, daar heb je acht jaar lang voor gewerkt. Erg mooi, ook al was het maar tien minuutjes.”

Als opdracht had hij ‘hun verdedigers onder druk houden’. ,,Dat heb ik goed gedaan, maar in de toekomst wil ik uiteraard aan de bal meer gaan brengen. Ik moet gewoon hard blijven werken om erbij te blijven.” Morgen en volgende week speelt AZ de Europese tweeluik tegen het Noorse Brann SK. Daarnaast wacht Kwakman en zijn generatiegenoten van de Alkmaarse club op 9 september de wedstrijd om de Wereldbeker, nadat AZ Onder 19 van het voorjaar de UEFA Youth Champions League won. Op die 9e september wordt er – in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires – gespeeld tegen Boca Juniors. ,,Dat wordt weer erg bijzonder.” Het zijn prachtige ervaring én leerzaam. Hij groeit snel naar ‘de grote jongens’ toe. ,,Er kan bij mij wel meer duelkracht bij, maar dat komt met de tijd. En als je slim bent en met het hoofd voetbalt, hoef je niet altijd in duel te komen.”