Ruim ervaren in plastische chirurgie, spataderbehandelingen, injectables en huidtherapie

Esthetisch Centrum Jan van Goyen biedt totaalaanpak onder één dak

Met het Museumplein in de achtertuin is Esthetisch Centrum Jan van Goyen centraal gevestigd aan Concertgebouwplein 11 in Amsterdam. Een prachtige locatie en voor patiënten goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De kliniek staat in zowel Amsterdam als Volendam en zelfs ver daarbuiten bekend om haar ruime expertise en persoonlijke benadering. Met een ervaren team biedt Jan van Goyen een totaalaanpak op esthetisch gebied: plastische chirurgie, spataderbehandelingen, injectables en huidtherapie.

Hilleke Schenk – Corputty, manager bij Esthetisch Centrum Jan van Goyen, vervult haar werk met plezier: ,,We merken dat de taboe die op plastische chirurgie rust, afneemt. En dat ook steeds meer mannen zich durven uitspreken dat ze iets aan hun lichaam minder mooi vinden. Iets veranderen aan je uiterlijk hoeft overigens niet gelijk heel drastisch. Al met een kleine ingreep nemen we lichamelijke klachten of onzekerheid bij mensen weg.”

In de kliniek werken zeer ervaren artsen die patiënten, samen met de consulenten, begeleiden vanaf het eerste gesprek tot aan de laatste nacontrole. Hilleke: ,,De plastisch chirurgen die bij ons werken zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie en de cosmetisch artsen zijn lid van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde. Omdat Jan van Goyen een dochteronderneming is van OLVG werkt een groot deel van onze artsen deels in Jan van Goyen en deels in OLVG. Zo leren ze continu bij. Zowel in de praktijk, als tijdens bijscholingsdagen. Ons team is altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en technieken binnen onze specialismen.”

Alles onder één dak

Op esthetisch gebied kun je bij Jan van Goyen terecht voor zowel kleine ingrepen, zoals fillers, botox of een bovenooglidcorrectie, als voor de grotere operaties. Denk daarbij aan borstvergroting en -verkleining, correctie aan neus, oren, buikwand, schaamlippen, wenkbrauwen of tepels. Ook voor liposuctie, littekenbehandeling, het verwijderen van spataderen, borstvorming bij mannen, een facelift, voorhoofd-, arm- of borstlift heeft de kliniek specialistische artsen in huis. Hilleke: ,,Veel is mogelijk. Maar bij elke hulpvraag kijken we goed of het verzoek bij ons én bij het lichaam past. Is dat niet zo, dan adviseren we daar eerlijk over. Zo bewaken we het beoogde resultaat en de kwaliteit zeer nauwgezet. We attenderen ook op leefstijl. Want ook met gezonder leven – niet roken, met mate drinken, voldoende beweging – ga je beter in je vel zitten en er ook echt beter uitzien. Cosmetische of plastische chirurgie is daaraan aanvullend.”

Goed geïnformeerd

,,Een ingreep kan spannend zijn, dat weten we”, vertelt Hilleke. ,,Daarom besteden we meer tijd aan poliklinische gesprekken, de begeleiding, het informeren van patiënten en – heel belangrijk – nazorg. Door de juiste informatie te verstrekken kunnen we al veel angst wegnemen. Op onze website is per behandeling uitgebreide informatie te vinden. Daarnaast vertellen we patiënten tot in detail wat ze kunnen verwachten qua voorbereiding, over de ingreep zelf en het herstel. Dat laatste wordt vaak onderschat. Van patiënten horen we regelmatig terug dat ze zich mede dankzij de voorbereidende gesprekken optimaal konden voorbereiden op de operatie. Door bijvoorbeeld extra oppas te regelen, of langer vrij te nemen van werk. Die persoonlijke, maatwerkbenadering, daar staan we bij Jan van Goyen echt voor.”

Veel aandacht voor nazorg

Zoals gezegd beschouwen de specialisten in de kliniek de nazorg als een belangrijk onderdeel van het gehele traject. Bij vragen of zorgen na de operatie mogen patiënten altijd contact opnemen. Hilleke voegt daaraan toe: ,,Waar nodig plannen we een extra afspraak met de arts in om eventuele zorgen te bespreken. Dat geldt overigens ook voor mensen met zorgen over hun borstprotheses, zelfs wanneer die niet bij ons zijn ingebracht. We vinden dat iedereen goed geholpen moet worden. Persoonlijk vind ik het nazorgtraject heel mooi. Resultaten van de ingreep worden zichtbaar en de patiënt voelt zich vaak al enorm opgelucht, blij en vrijer in zijn of haar lichaam. Zo gaaf om te zien, daar doen we het echt voor.”

Voor wie?

Cosmetische of plastische chirurgie is er voor iedereen, maar het antwoord op de hulpvraag is per mens verschillend. ,,De ene persoon voelt zich al minder vermoeid na een ooglidcorrectie, de ander voelt zich pas herboren na een volledige facelift. Er zijn ook vrouwen die zich na de zwangerschap niet meer thuis voelen in hun veranderde lichaam. Een borstvergroting, borstlift of buikwandcorrectie geeft die vrouwen hun zelfvertrouwen weer terug. Wat de vraag ook is, een kleine of grote ingreep geeft mensen het plezier in hun leven weer terug. Ze voelen zich jonger, vrijer en mooier. Patiënten die bij ons komen, gunnen dat cadeau aan zichzelf.”

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Plan gerust een afspraak in voor meer informatie en om ons al je vragen te stellen. Een eerste consult is vrijblijvend.

Concertgebouwplein 11

1071 LL Amsterdam

T: 020 – 305 58 47

www.ecjanvangoyen.nl

ec@jvg.nl