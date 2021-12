ETB Cas Sombroek-coach Rob Kwakman valt in de prijzen

Vorige week werd Rob Kwakman, praktijkbegeleider bij ETB Cas Sombroek, uitgeroepen tot TopCoach van het jaar in de categorie MKB. Daarmee wist de Volendammer zijn 399 concurrenten achter zich te laten. De verkiezingen worden jaarlijks georganiseerd om het belang van goede opleiders in de technische branche te onderstrepen.

Met een grote cheque ter waarde van € 2500,- in zijn handen werd Rob Kwakman trots op de foto gezet. Als leerlingbegeleider bij ETC Cas Sombroek heeft Rob 22 leerlingen onder zijn hoede. ,,Wanneer je dan door twintig leerlingen genomineerd wordt, dan doet dat wel wat met je.”

,,Zelfs de organisatie vanuit Wij Techniek had nooit eerder meegemaakt dat zo’n hoog percentage leerlingen de moeite nam om hun docent of begeleider te nomineren. Het gewonnen bedrag gaan we spenderen aan een gezellig bedrijfsuitje, dat ben ik de jongens wel verschuldigd”, lacht hij.