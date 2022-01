ETB Sombroek Sportcampus in gebruik

Zaterdagmorgen was er een heuglijk moment. De freerunners, turn(st)ers, gymnasten en andere St. Mauritius leden mochten zich voor het eerst uitleven in de nieuwe ETB Sombroek Sportcampus. Het prachtige nieuwe onderkomen in de Broeckgouw kon na lang wachten in gebruik worden genomen.

In de gigantische zaal - de Carla Braan Turnhal - keken de kinderen hun ogen uit en was er 's morgens al sprake van een drukte van jewelste, met zo'n zestig kinderen. ,,De officiële opening zal nog even op zich laten wachten.”

,,Maar toen tijdens de persconferentie van vrijdag duidelijk werd dat we de zaal weer in mochten, hebben we meteen gezegd dat deze hal open mocht", aldus Joop Veerman, de man die namens Mauritius aan de wieg stond van de Sportcampus.