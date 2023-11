Euforie en emotie bij The Sound of Simon

Om zeven uur op de zaterdagavond opende de PX in Volendam zijn deuren voor een uitverkochte avond rondom de magische en veelzijdige muziek van Paul Simon. Maandenlang keken veel Paul Simon fans van binnen en buiten de gemeente uit naar deze avond met een vertolking van lokale A-klasse muzikanten en eveneens ook grote Simon fans. Zo werd dit project opgezet door Kevin Mooijer en John Lindeboom, wie altijd nog de grote droom had om zijn favoriete album Graceland live uit te voeren. Met dit idee bracht hij een groep topartiesten samen die zich ook helemaal konden inleven in dit plan.

Foto’s: Klaas Hansen

Door: Michelle Tuyp

Zoals zanger en anekdote-verteller Kees Veerman ‘Jashie’ zei: ,,De voorbereidingen voor deze show hadden veel weg van een militaire operatie.” Wekenlang oefende de 21-koppige band keihard en met veel plezier voor deze bijzondere avond. De voorstelling begon met zanger Cor Bond met een stem die bijna een op een leek op die van Paul Simon en met de stage presence en looks van Talking Headszanger David Byrne. Begeleid door een super strakke band met oprichters Kevin Mooijer op gitaar en John Lindeboom op de bas. Versterkt door gitaristen Enno Veerman en Dirk Hoogland was er geen twijfel mogelijk over de kwaliteit van het spel. Niet alleen de muziek was strak, ook waren de leden allemaal netjes gekleed in matchende gilets en blazers, waardoor het een plaatje was om naar te kijken. Er gebeurde veel op het podium met alle aanwezige muzikanten. Voor de wereldse muziek van Paul Simon waar vaak Afrikaanse elementen in te horen zijn, waren drummer Kees Steur 'Sjor' en percussionist Jens Veerman cruciaal voor het hele plaatje. Ron Veerman bracht met zijn accordeon het feestelijke element mee waar hij bij onder andere de upbeat plaat Gumboots schitterde met zijn vrolijke klanken.

Tijdens nummers als Under African Skies, Diamonds On the Soles of her Shoes maar ook de klassieke hits als Call Me All en Cecilia ging de hele zaal uit hun dak. Er waren meerdere Paul’s die gedurende de avond de leadzang verzorgden. Zo stapten ook Harmen Veerman, Carola Smit, Nick Schilder 'Bibber', Kees Veerman en Paul Bond in de schoenen van de legendarische zanger. Met toetsen verzorgd door Christiaan Veerman en Frank Keijzer plus een volwaardige blaassectie met Patricia Sombroek, Diana Kwakman en Lynn Veerman klonken alle nummers nog voller dan de originele opnames. Dat de show super dynamisch was, is een feit. Van dansplaten als Late In The Evening, 50 Ways To Leave Your Lover en The Boy in the Bubble naar intieme a capella momentjes met het koor bestaande uit Geranne Tuyp, Marleen Sier en Lisa Mooijer. Zo zongen zij zonder begeleiding met alleen hun drie super sterke stemmen het mooie Sound of Silence. Een van de hoogtepunten van de avond was het emotionele duet tussen Carola Smit en dochter Marleen waarin Carola weer even liet horen wat voor dijk van een stem ze heeft.

Toen het einde naderde kwamen alle zangers samen voor een versie van Homeless, waarbij het publiek een extra laag kippenvel kreeg. Alle stemmen matchten perfect met elkaar en toch hoorde je alsnog alle individuele krachtige stemmen los van elkaar. Een flink staaltje vakmanschap van de geluidstechnici. Iedereen was echt met elkaar aan het genieten op het podium en de trots, het geluk en bijna ongeloof van John Lindeboom was duidelijk zichtbaar. Dit is een show waar de muzikanten extreem trots op kunnen zijn en gelukkig in de toekomst nog eens mogen uitvoeren. Want volgend jaar 20 en 21 april doen zij dit nog eens dunnetjes over. Dus voor wie er niet bij zijn geweest: koop vroegtijdig je kaarten via de website van de PX want dit wil je als Paul Simon fan of algemene muziekliefhebber niet missen.

Extra shows

De eerste show op zaterdagavond 20 april is een staand concert met een beperkt aantal krukken. De zondagshow is ’s middags in nachtclubopstelling: een gegarandeerde zitplaats voor iedereen. De kaartverkoop start zaterdag 4 november om 10.00 uur op de website van PX, en vanaf maandag 6 november zijn kaarten aan het loket van PX verkrijgbaar.

