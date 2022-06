EVC beslist nacompetitieduel in blessuretijd

Weer een voetbalwedstrijd die in mineur begon. Vorige week werd er een minuut stilte gehouden voor de veel te vroeg overleden Rowan Suurmond en zaterdag gebeurde dit voor clubicoon Cor van Zaanen.

Na de treurige gebeurtenissen moest op het veld direct de knop om. De spelers van EVC willen namelijk graag naar de 2e klasse, al was het spel in de eerste helft niet van dat niveau. EVC had één mooie aanval op rechts die resulteerde in een voorzet, de bal werd ongelukkig in eigen doel gewerkt.

Na de 1-1 leek er een verlenging aan te komen, maar Van Maanen scoorde op heel fraaie wijze de 2-1 en een minuut later zette Rossenaar de eindstand van 3-1 op het bord. Dinsdag 14 juni wordt de volgende wedstrijd thuis gespeeld tegen EDO.