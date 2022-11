EVC doelpuntloos gelijk tegen AMVJ

Misschien kwam het door de kou of door de straffe wind die over het veld van EVC blies maar de wedstrijd tegen AMVJ was niet de beste van het seizoen. De 0-0 eindstand was onnodig. De overwinning lag voor het grijpen, maar EVC had het vizier niet op scherp staan.

Net na de aftrap ging Eric Tol alleen op de keeper af, maar de doelman van AMVJ was alert. Ook Daniël Kemper en Vincent Wissels kregen mooie kansen, maar ook zij wisten het net niet te vinden.

In de tweede helft bleef het spel matig, ook toen AMVJ met tien man kwam te spelen. Pas in het laatste deel van de wedstrijd kwam EVC nog een paar keer dreigend door maar Niek van Diepen en Brian Rossenaar konden de kansen niet verzilveren. EVC staat vierde in de Tweede Klasse.