EVC heeft geen kind aan zwak JOS Watergraafsmeer

Hoewel er steeds sprake was van een groot veldoverwicht voor EVC, was het in de eerste helft even zoeken naar hoe om te gaan met de harde wind. Vele kansrijke situaties werden ongedaan gemaakt door de wind, die dwars over het goed bespeelbare veld waaide.

Na tien minuten in de tweede helft zorgde een fel storende Didier Karregat voor paniek in de verdediging van Watergraafsmeer, waarna Johnny Latdorp wist te scoren. Een van richting veranderde vrije trap van Ronald Schut zorgde vervolgens voor de 2-0 en even later maakte Karregat op schitterende wijze 3-0.

Brian Rossenaar schoot van een meter of twintig de bal strak in de kruising en het slotakkoord was voor de ingevallen Idsinga. Hij veranderde een vrije trap van Johnny net genoeg van richting om de eindstand van 5-0 aan te laten tekenen. EVC is inmiddels opgerukt naar de derde plek.