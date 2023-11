Club houdt petitie en hoopt dat sportclubs zich verenigen

EVC strijdt tegen bouw van school op voetbalveld

Op 23 november legt het College van B&W haar voorkeursscenario (nieuwbouw van Piramide-school op dezelfde plek en nieuwbouw Trimaran op een veld van het EVC-complex) voor aan de gemeenteraad, waarna in december het vonnis wordt geveld. Omdat de grond van de gemeente is, lijkt EVC een kansloze wedstrijd te spelen, maar de voetbalclub geeft zich nog niet gewonnen in de poging om de bouw van de school op één van de velden tegen te gaan.

,,Wij hebben mensen van de gemeente uitgenodigd en kwamen met een goed alternatief, maar de beslissing met betrekking tot hun voorkeur was al genomen”, zegt EVC-voorzitter Ruud Springer. ,,Wij zeggen: stel het besluit uit, doe er gedegen onderzoek naar en ga van daaruit verder.” Ondertussen is EVC een petitie opgestart via haar kanalen en zoekt het steun bij en van andere sportverenigingen.

Onder meer RKAV Volendam steunt EVC. De voetbalclubs in de kernen Edam en Volendam werken samen. Ook met FC Volendam, dat met haar jeugd op een veld traint van EVC. Springer: ,,Toen we de projectmanager namens de gemeente op bezoek kregen, stelde zij dat we als EVC nog kunnen doorgroeien. Toen wij vervolgens vertelden dat FC Volendam één van onze velden gebruikt, bleek zij daarvan niet op de hoogte. Zoals men bij de berekeningen ook uit is gegaan van ledenaantallen die bij de KNVB bekend zijn. Maar het kleutervoetbal groeit juist weer, er komen damesteams bij en de vriendenploegen die bij ons spelen, zijn niet geregistreerd bij de bond.”

Springer en het nieuwe bestuur knokken voor de toekomst van EVC. De club heeft als optie aangedragen om de school op de plek van De Singel te laten verrijzen. ,,We hebben tevens een aantal raadsleden uitgenodigd en een presentatie gegeven. Zoals we ook met de RKAV en het Sportplatform hebben gezeten. We proberen de sportclubs te verenigen en samen op te trekken. We willen niet dat het ten koste gaat van de sportfaciliteiten in de gemeente. De RKAV heeft ook al ruimte tekort. Als de bouw van de school er doorheen komt, wordt het plannen van trainingen en wedstrijden een grote uitdaging en kunnen we niet doorgroeien. Als één van de mensen van de gemeente dan zegt dat we met sommige wedstrijden misschien uit kunnen wijken naar Kwadijk, dan weet je niet wat er speelt.”

EVC heeft spreektijd aangevraagd voor de raadsvergadering van 23 november en hoopt daar de petitie te overhandigen. ,,Het is het laatste wat binnen onze macht ligt om verzet te bieden.”

Door: Eddy Veerman