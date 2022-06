EVC wint ruim van EDO

Dinsdagavond stond de halve finale van de promotiewedstrijden op de planning; EVC tegen tweedeklasser EDO. Het werd een wedstrijd op het scherpst van de snede. EVC speelde een prima wedstrijd en ook EDO beschikte over een aantal zeer vaardige spelers.

Verdediger Niek van Diepen sneed na een kwartier met wat geluk door de Haarlemse verdediging en liet de keeper kansloos. Even later was het Brian Rossenaar die de voorsprong verdubbelde. EVC liet vele kansen onbenut, maar toen EDO de aansluitingstreffer scoorde werd het weer spannend.

Ronald Schot en Huub van Maanen lieten echter zien dat EVC deze wedstrijd heel graag wilde winnen en zo kwam de eindstand van 4-1 op het bord. De finale wordt gespeeld tegen Stormvogels, terrein en tijd nog onbekend.