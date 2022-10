EVC wint van pover Marken

Voor het eerst sinds het seizoen 2016-2017 stond de derby EVC-Marken op het programma. EVC bleek simpelweg veel te sterk en Marken mocht uiteindelijk blij zijn dat het geen uitslag met dubbele cijfers werd.

De ene na de andere aanval rolde richting het doel van Marken-doelman Wesley Uithuisje, die met kunst- en vliegwerk zijn heiligdom nog schoon wist te houden. Uiteindelijk was het in de 23e minuut Brian Rossenaar die met een bekende actie de ban wist te breken.

In de 63e minuut werd het 2-0 toen jubilaris Didier Karregat in zijn 100e wedstrijd voor EVC de bal schitterend in de kruising pegelde. Nog geen twee minuten later was de stand 4-0. Daarmee was de wedstrijd gespeeld en bepaalde Brian met zijn 3e en 4e doelpunt de eindstand op 6-0.