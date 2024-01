Algemeen

Even samen (af)stemmen In de rubriek ‘Jeugdmoment’ zoomen we wekelijks in op een dagelijks ritueel, een wekelijks terugkerend moment, een event dat sporadisch voorkomt of juist zo’n onvergetelijk iets, dat nooit meer terugkeert. Nog maar twee lentes jong en muziek speelt nu al een grote rol in het kleine wereldje van George Mooijer. Een kwestie van ‘met de paplepel ingegoten’. En kinderen kopiëren graag. Als papa besluit één van zijn gitaren te stemmen, pakt zoonlief spontaan zijn eigen akoestische instrument. Aandachtig luistert hij naar de klanken die zijn voorbeeld teweeg brengt, als de vingers de snaren strelen. George pingelt ook wat. ‘Dat is toekomstmuziek’, denkt hij. Wat hij wel alvast kan proberen, is om zijn voet, net als die van papa, op de bank te zetten. Die houding hoort erbij. Het komt vast goed, zijn route richting het podium. Want George zorgt zelf dat hij zijn dagelijkse portie ‘mziek’ tot zich krijgt. ‘AC/DC’, roept hij dan. Om vervolgens te bewegen als een rocker. Op Spotify weet hij ook al de weg te vinden. ‘Piet, Piet’, zoekt hij naar zijn beroemde dorpsgenoot. Nu al kent George zijn klassiekers. Hoewel, hij brabbelt ook de teksten van de veel jongere Amerikaanse countryzanger Charley Crockett mee. Zoals ‘Name on a billboard’. Dat is inderdaad toekomstmuziek, George. Eddy Veerman |Doorsturen

