Evergreen Top 1000 Live met hommage aan Cees Poes in PX

,,Het is veel leuker geworden dan ik vooraf dacht”, zegt Kelly Veerman over de Evergreen Top 1000 Live Band, die zaterdagavond op herhaling gaat in de PX. De band brengt daarbij door theaters in heel het land tevens een hommage aan Cats-zanger Cees Veerman (poes), de overleden oom van Kelly. ,,Daarvoor ben ik uiteraard in zijn verhaal gedoken.” Zaterdag wordt als extraatje een kerstsong van The Cats gespeeld.

Tijdens de avond komen de meest beroemde evergreens voorbij. ,,En we vertellen de verhalen achter die evergreens. Ik ben opgegroeid met The Beatles en ‘Here comes the sun’, daar zitten voor mij allerlei herinneringen aan.” Vorig jaar gaf de band 25 shows. ,,Simon Stein vroeg mij voor dit concept en er staat een groep met geweldige bandleden. De eerste show was meteen uitverkocht met 500 mensen. We gingen van Stadskanaal naar Zeeland en het enthousiasme van de mensen knalde richting het podium en weer terug. Dit jaar doen we twintig shows.”

,,Voorafgaand ben ik gesprekken aangegaan, met bijvoorbeeld mijn vader. Over wat zich op de Edammerweg, waar hij en ome Cees zijn opgegroeid, afspeelde. En over dat zijn oudere broer zo beroemd was. Ik hoorde dingen die ik nog niet wist. Dat m’n vader naar de snackbar moest om muziek te luisteren en daar bij de jukebox een plaatje van The Cats aanvroeg. Onwaarschijnlijk, dat beeld. Door de show heen worden verhalen verteld. En we zijn nog niet uitverteld, dus volgend jaar komt er een tweede show.” Naast de PX komende zaterdag, staat de band tevens op 2 februari in het Zaantheater en op 18 april in de Purmaryn.