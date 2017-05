Examenfeest 2017 van Don Bosco College in “De Bühne”





De examens zitten er weer op voor de leerlingen van het Don Bosco College. Traditioneel wordt de schooltijd afgesloten met een Examenfeest in “De Bühne”. Daarbij is de dresscode “Gala”.

Ook dit keer zijn door de dames en heren van de examenklassen weer mooie pakken en galajurken aangeschaft voor het slotfeest. Om 17.00 uur ging de deur open en stroomden de examenleerlingen toe. Velen van hen hadden eerder op de middag al feest gevierd.

Tijdens het Examenfeest werden van alle leerlingen groepsfoto’s gemaakt. Er waren optredens van Almost Famous en Plek Zat. Het feest was voor zo’n 250 examenkandidaten. Ze hadden er duidelijk zin in om er een knalparty van te maken. De vakantie is voor hen begonnen.