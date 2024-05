Partner content

Deuren op maat: ga voor taatsdeuren!

Bij het uitkiezen van een nieuw interieur moet er ook nagedacht worden aan het type (binnen)deuren. Als u zich erin verdiept, dan merkt u waarschijnlijk op dat de keuze echt reuze is. Zo zijn er bijvoorbeeld taatsdeuren in verschillende stijlen en materialen waar u uit kunt kiezen. Bent u daarom nog op zoek naar inspiratie? Lees dan gauw verder, want hieronder delen we meer informatie over het uitzoeken van de juiste deuren voor in uw huis!

Waarom kiezen voor taatsdeuren?

Taatsdeuren geven een gevoel van openheid in uw interieur. Dit komt doordat er geen traditionele kozijnen aan deze deuren zitten. Daarnaast bieden taatsdeuren ook een doorkijk van glas. Hierdoor kunt u ruimtes van elkaar scheiden, maar tegelijkertijd ook een harmonieus geheel creëren, zeker als u besluit om de taatsdeur tot aan het plafond te plaatsen. Een taatsdeur is zeer geschikt voor bijvoorbeeld langere ruimtes waarbij aan beide kanten voldoende ruimte is om de deuren te openen. De deuren worden op 90 graden geïnstalleerd en blijven openstaan. Sluit u de deuren, dan zullen ze vanzelf vanuit deze positie meebewegen en sluiten.

Binnendeuren op maat

Taatsdeuren zijn geheel op maat te maken, dus u kunt kiezen wat bij uw interieur en smaak past. Stalen taatsdeuren zijn bijvoorbeeld enorm populair, maar wist u dat er ook houten taatsdeuren bestaan? Bij Indu Doors kiest u uit een aantal standaardmodellen houten taatsdeuren, maar als u een eigen idee heeft, dan kunt u dit ook aangeven bij het designteam. Samen met de designer van Indu Doors stelt u uw eigen unieke ontwerp samen. U kunt dan kiezen uit diverse kleuropties. Denkt u bijvoorbeeld aan onder andere wit, zwart, antraciet of (donker) eiken. Of misschien had u een bepaalde RAL-kleur in gedachten? En misschien bent u geïnteresseerd in bepaalde houtsoorten, zoals mahonie, (on)behandeld eikenhout of eikenhout met een donkere olie. Ook dat kunt u gerust aangeven bij Indu Doors.

Inspiratie voor uw taatsdeur opdoen

Op de website van Indu Doors vind u veel inspiratiefoto's van houten taatsdeuren als u nog een beetje zoekende bent. Kijk dus gerust rond op het internet, maak bijvoorbeeld een moodboard en sla foto's op van deuren die u aanspreken en bij uw interieur zouden passen. Zo komt u er vanzelf achter wat goed bij uw smaak en de rest van het huis past. Denk ook zeker na over kleine details, zoals de grepen en scharnieren. Deze zijn namelijk ook volledig aan te passen bij Indu Doors. De mogelijkheden zijn dus eindeloos te noemen!