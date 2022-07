‘Een uitdaging voor zij die gaan, een droom voor hen die achterblijven’

Expeditie naar Gambia voor een goed doel

Door Stichting Humanitaire Hulp Gambia is de zogeheten ‘XRAY Challenge’ georganiseerd om geld in te zamelen voor een ziekenhuis in het West-Afrikaanse Gambia. Aan de avontuurlijke uitdaging doen landelijk meer dan zestig mensen mee. Vier van hen komen uit onze gemeente. Door Chris Bond

De ‘XRAY Challenge’ is een initiatief van Stichting Humanitaire Hulp Gambia (SHHG), waarmee zij geld ophalen voor het Lemon Health Centre ziekenhuis in Gambia. De SHHG is een door Nederlanders gerunde non-profit organisatie die al ruim twintig jaar actief is in het West-Afrikaanse land. De stichting zet zich in om basisbehoeften als voedsel, kleding en medische zorg voor Gambianen te faciliteren. Met de ‘XRAY Challenge’ wordt geld ingezameld om een mobiel röntgenapparaat te financieren voor het Lemon Health ziekenhuis. Met deze machine kunnen medische hulpverleners de zorg in de regio verder uitbreiden.

Met de ‘XRAY Challenge’ worden mensen uitgedaagd een autoreis te maken vanuit Nederland naar Gambia. Deelnemers schaffen zelf een auto aan waarmee zij verwachten ruim zevenduizend kilometers af te kunnen leggen. Met een routebeschrijving worden de reizigers op pad gestuurd richting het zuiden. De deelnemers rijden een route afgeleid van de internationaal beroemde Parijs-Dakar rally. Deze autorace - waar internationale racers streden door het onbegaanbare woestijnterrein van de Sahara - stond bekend als een ware ervaring. Zo is het motto altijd geweest: ‘Een uitdaging voor zij die gaan, een droom voor hen die achterblijven’.

Door de SHHG wordt in Gambia bij aankomst van de reizigers een veiling georganiseerd waar de deelnemers hun auto’s verkopen. De opbrengst van de in Gambia verkochte auto’s zal bij de pot met het door de deelnemers ingezamelde bedrag gevoegd worden.

De Edamse deelnemer Ton Conijn is een van de vier mannen uit onze regio die mee gaat doen aan de expeditie. ,,Ik werd bekend met deze actie door mijn zwager die de rit vier jaar geleden heeft gereden”, vertelt Ton. ,,Toen ik ontdekte dat iedereen zich kon inschrijven voor de volgende reis naar Gambia schreef ik mezelf direct in.” Als Team Expeditie Edam-Gambia begonnen Ton Conijn, Rogier Houtkooper, Mathijs Wanders en Cees Karhof met de voorbereidingen van het continent-overbruggende avontuur. Ton en zijn kameraden zijn al bijna een jaar bezig met het opknappen van de aangeschafte auto’s en het verwerven van donateurs voor het goede doel. ,,De auto’s hebben we mogen opknappen in bij Garage Kil, die ons gratis lieten werken in hun garage. Ook garage Frikkee Edam heeft ons geholpen in het klaar maken van onze auto. Beide garages hebben ons hiermee enorm kunnen helpen. Ook kunnen mensen onze reis steunen door per kilometer te doneren. Als mensen bijvoorbeeld 25 euro schenken nodigen wij deze donateurs uit deel te nemen aan onze reis via de app ‘Polarsteps’. In deze app zullen wij met reisverhalen en foto’s mensen op de hoogte houden van onze ervaringen.”

Daarnaast houdt het team op 23 september aanstaande een netwerkborrel voor bedrijven en organisaties. Op deze avond willen ze bedrijven kennis laten maken met het initiatief en de auto’s beplakken met stickers van sponsoren. Alle opbrengsten van kennissen en familie, bedrijven en organisaties en de verkoop van de auto’s komen uiteindelijk ten goede aan Stichting Humanitaire Hulp Gambia. Zij zullen het bedrag gebruiken om het gewenste mobiele röntgenapparaat aan te schaffen.

Door de mannen van Team Expeditie Edam-Gambia te sponsoren draagt u bij aan het doel om 150 duizend euro op te halen voor de verbetering van medische zorg in het land. De mannen hebben zich actief ingezet voor de stichting en hopen op een onvergetelijke ervaring. In de aankomende herfst stappen de heren achter het stuur voor de lange, intensieve rit naar Gambia.