FC Volendam op één na snelste stijger op sociale media

Exponentiële groei van exposure

De zichtbaarheid van FC Volendam wordt enorm vergroot. Ondanks dat het voetbal op het veld niet in het stadion kan worden gevolgd, groeit het bereik en het aantal volgers van wat op die grasmat en daarbuiten gebeurt. FC Volendam was op sociale media, op Fortuna Sittard na, de snelste stijger van het betaalde voetbal in 2020. ,,Wij hebben dat gedaan op basis van content en slimme marketingideeën”, zegt perschef Sonny Sier. ,,Het gaat steeds om het vertellen van wat hier gebeurt.”





Tijdens het gesprek houdt Sonny voortdurend zijn laptop in de gaten. ,,Het Instagram-account van Franco Antonucci is gehackt, dus daar wordt achter de schermen aan gewerkt. Het is belangrijk dat spelers zichzelf naar buiten toe vermarkten en daarmee ook de club. Des te groter hun olievlek, des te meer de club in beeld wordt gebracht. Het bereik van Franco is groot, dus moeten wij hem hier bij helpen.”

De persman is sinds vorig jaar april in dienst bij de FC. ,,Daarvoor had ik een seizoen lang als perschef een afgebakende taak. En zag ik bepaalde zaken waarvan ik dacht: waarom gebeurt dit niet, waarom wordt dat niet opgepakt en waarom wordt hier niet veel meer mee gedaan? Dan zie je clubs om je heen die daar veel meer bedreven in zijn. En kom je er achter dat hier niet alleen de kennis ontbreekt, maar dat het ook geen prioriteit heeft. Terwijl ik denk: des te meer je aan communicatie doet en je olievlek vergroot, dat heeft direct effect op hoe jij jezelf zakelijk kunt verkopen. Meer mensen gaan de waarde zien van commerciële uitingen, uitingen die je als club doet. Het één versterkt het ander. Mijn handen jeukten, er viel zóveel meer uit te halen.”

‘Je moet laten

blijken dat wat hier gebeurt,

uniek is’

,,Toen Wim Jonk en zijn team hier kwamen, dacht ik: nu is het moment om de media ook professioneler op te zetten. Ben ik aan de slag gegaan met een plan te schrijven en een mediateam te formeren, dat doordeweeks ook dingen post met betrekking tot FC Volendam.”

,,We hadden een prachtige kick-off met de presentatie op video van Wim als trainer. De focus lag op de wedstrijden van het eerste team, dat is het meest zichtbaar en sexy. Dat hebben we vorig seizoen heel leuk neergezet. Je moet laten blijken dat wat hier gebeurt, uniek is. Dat het superheftig is om hier bij te kunnen horen, als sponsor, als supporter, als vrijwilliger, op allerlei vlakken. De aankondiging van Wim werd ook door andere media opgepikt. Het was een nieuwe manier van het aanspreken van een nieuwe doelgroep.”

,,Als je dan een stapje maakt naar de laatste wedstrijd van het vorige afgebroken seizoen, op 8 maart thuis tegen Jong Ajax: door de sportieve resultaten maar ook het verkopen en laten zien van wat hier gebeurde, zorgde ervoor dat er toen 6300 mensen in het stadion zaten. Er was meer binding met de club van jong en oud. Men was trots op de club. Wij delen die trots, uiten dat en zij omarmen dat weer en worden nog trotser.”

Enthousiasmeren

,,Dat was een mooie ontwikkeling, die nu – sinds er geen publiek binnen mag – enorm gemist wordt. Daarom moeten wij er voor zorgen dat zij dat gevoel blijven behouden, door constant te infomeren en enthousiasmeren over wat hier gebeurt. Doe je dat niet, dan holt het weer achteruit.”

,,De ene club doet er in coronatijd meer aan dan de ander”, vervolgt Sonny. ,,Clubs die dat nu niet doen, missen straks de aansluiting met hun achterban. Wij hebben er juist in geïnvesteerd, omdat we het belangrijk vinden dat de mensen binding houden. Aanvankelijk gebeurde het door een groepje vrijwilligers. Er was geen sturing, geen kennis van hoe je de fans bereikt. En hoe kun je zorgen dat je aantrekkelijk blijft? Het was een blinde blek in de organisatie, waar zoveel uit te halen viel.”

Ideeën en investeringen betaalden zich uit. ,,Het heeft resultaat, terwijl we sindsdien niet eens met publiek hebben kunnen spelen. Het gaat er niet alleen om dat de cijfers van sociale media de lucht in schieten, maar het gaat er om wat die cijfers brengen in concrete voorbeelden. Dan zie je dat het aantal seizoenkaarten van 1200 naar 1600 is gegaan, dat je campagne kunt voeren en dat je ook mensen bereikt met die campagne.”

,,Op die manier is het thuisshirt ook een van de best verkochte in de historie van de club geworden. We besloten oefenwedstrijden met een livestream uit te zenden, daar werd tot voor kort niet over nagedacht. Alles om ervoor te zorgen dat mensen binding houden met wat er op het veld gebeurt. Fans mochten er niet bij zijn, maar daar leggen we ons niet zomaar bij neer. Die service is megabelangrijk”

,,De totale olievlek is met 45% toegenomen. Op Instagram hebben we bijvoorbeeld 17.900 volgers. Verder zetten we Facebook, LinkedIn, Twitter, de website, YouTube en TikTok in. Het totale aantal volgers is gigantisch en dat gaat ook nog gigantisch stijgen. Met elk kanaal hebben we een doelgroep te pakken.”

‘Andere clubs

vragen nu aan ons:

hoe doen jullie dat nou?’

,,En we willen nog veel meer vertellen, over de jeugdopleiding, en ook over het meer aanhaken bij maatschappelijke initiatieven. De jongere generatie zit op sociale media, de groep daarboven leest krant en die moet je ook voeden. Je moet lokaal, regionaal en landelijk laten zien hoe leuk het hier is en dat het tof is om hier zelf je bijdrage te leveren.”

Volendam heeft zoveel aantrekkingskracht. ,,In plaats van dat wij tot voor kort vroegen ‘hoe doen jullie dat nou?’, vragen andere clubs dat nu aan ons en dat is cool. Dat is een hele mooie ontwikkeling.”

,,Waarbij het wel heel moeilijk is in coronatijd. Er zitten grenzen aan het maken van verbinding. Het live aanwezig zijn, dat zorgt voor immers voor unieke momenten. Die beleef je voor tv en op een scherm minder. We doen er zóveel aan om de mensen te binden, we hopen dat dat gewaardeerd wordt. We hebben video’s voor de voetballende jeugd gemaakt,, spelersaankondigingen via video’s gedaan, sponsors en supporters een pakket gestuurd, een gratis lot voor onze Kerstshow, een online supportersavond georganiseerd om transparant te zijn. Dat gaan we nog eens doen, zodat mensen vragen kunnen stellen. Alles om te zorgen dat mensen graag bij de club willen horen, om wat we doen als club. Hopelijk kunnen we snel weer spelen met publiek. Want ondanks dat we online alles doen om de aanhang betrokken te houden; aanwezig zijn in het stadion blijft het mooiste wat er is.”