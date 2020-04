Extra Huisartsenpost in Koog aan de Zaan en Purmerend

Het coronavirus verspreidt zich over het land. Er wordt geleerd van de regio’s waar het eerder begon te verspreiden dan hier in Noord-Holland. In sneltreinvaart worden onze regio’s daarom voorbereid op wat er komen gaat.

Voor als de nood aan de man komt en de huisartsenposten in de regio het niet meer aan kunnen zijn er twee opschaallocaties bij gekomen, namelijk in sporthal de Beuk in Purmerend en in het nieuwe topsportcentrum Koog in Koog aan de Zaan. De twee extra huisartsenposten zijn vanaf 24 maart volledig operationeel.

Daarmee is onze regio op tijd voorbereid om de mogelijke grote toestroom van patiënten die met het coronavirus besmet zijn, op te kunnen vangen en de bestaande huisartsenposten deels te ontzien.