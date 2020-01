Facebook's Libra zou moeten worden geblokkeerd in Europa, zegt Frankrijk

Frankrijk zegt dat het de ontwikkeling van de digitale Libra van Facebook in Europa zal blokkeren omdat het de monetaire soevereiniteit van de regeringen bedreigt.

Minister van Financiën Bruno Le Maire zei op 12 september dat de Libra financiële risico's met zich meebrengt en vatbaar is voor misbruik.



Hij heeft echter niet aangegeven hoe Frankrijk de Libra uit de 28 lidstaten van de Europese Unie zou kunnen houden.



Facebook kondigde in juli 2019 plannen aan voor een munt, maar het project werd geconfronteerd met vijandigheid en scepsis.



Tijdens een bijeenkomst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Parijs sprak de heer Le Maire over Libra: "Deze uiteindelijke privatisering van geld houdt risico's in op misbruik van machtspositie, risico's voor de soevereiniteit en risico's voor de consument en voor het bedrijfsleven".



De heer Le Maire zei dat hij contact heeft gehad met zowel de aankomende als de vertrekkende hoofden van de Europese Centrale Bank over het opzetten van een "openbare digitale munt" onder auspiciën van de internationale financiële instellingen.



Ernstige bezorgdheid over de Cryptocurrency Libra

"Libra vormt ook een systeemrisico vanaf het moment dat je twee miljard gebruikers hebt. Elke storing in de werking van deze valuta, in het beheer van de reserves, kan leiden tot een aanzienlijke financiële ontwrichting", aldus de heer Le Maire.



"Al deze zorgen over Libra zijn ernstig. Ik wil daarom heel duidelijk zeggen: in deze omstandigheden kunnen we de ontwikkeling van de Libra op Europese bodem niet toestaan".

Hoewel Libra niet gedecentraliseerd zou zijn, zoals andere cryptocurrency (Bitcoin, Litecoin, Monero), zou de controle worden gegeven aan een in Zwitserland gevestigde non-profit organisatie.



Maar in een andere tegenslag voor de Libra, zei Zwitserland deze week dat het voorgestelde betalingssysteem geconfronteerd kan worden met strikte regels die typisch van toepassing zijn op banken, bovenop de strenge anti-witwaswetten. Deze wetten zijn ook in het gebruik van verschillende robots zoals Bitcoin Code en andere handelssoftware die werken met het verhandelen van Bitcoins.



De Europese Commissie heeft gereageerd op 12 december en gezegd dat zij alle aspecten van de Libramunt zou onderzoeken. Gevraagd naar de houding van Frankrijk, zei Vanessa Mock, een woordvoerster van de commissie: "Het is waarschijnlijk dat zodra we meer weten over de contouren van de munt, het project een of andere vorm van autorisatie zal vereisen in Europa."



"Dan is het aan de Libravereniging om contact op te nemen met de relevante autoriteiten - zowel op nationaal als op EU-niveau - om de nodige vergunningen te verkrijgen, indien nodig, vooraleer het project in de EU te lanceren."

Facebook's Libravereniging zei dat de opmerkingen van de heer Le Maire het belang van haar gesprekken met regelgevers over de hele wereld benadrukten.



"We erkennen dat de Blockchain een opkomende technologie is en dat beleidsmakers zorgvuldig moeten overwegen hoe de toepassingen ervan passen in hun beleid voor het financiële systeem", aldus Dante Disparte, hoofd van het beleid van de vereniging.



Libra, die de steun heeft van de betalingsbedrijven Visa en Mastercard en de taxi-apps Lyft en Uber, wordt naar verwachting volgend jaar gelanceerd.



De Groep van Zeven geavanceerde economieën waarschuwde in Juli dat het geen Libra zou laten gaan tot alle regelgevende zorgen waren behandeld, zeggend dat een verlengde bespreking over het project eerst zou kunnen worden vereist.



Het Amerikaanse Congres onderzoekt het potentiële effect van de Libra, terwijl de hoofden van de centrale banken, met inbegrip van het Britse Teken Carney, scepticisme hebben geuit. De Amerikaanse president Donald Trump heeft getweet dat hij "geen fan" is van de munt.