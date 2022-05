Familiebedrijf Nivo klaar voor toekomst

Nieuws verspreidt zich tegenwoordig razendsnel, al was dat in Volendam altijd al het geval, ook toen er geen social media en whatsapp bestond. Dat er verandering gaande was bij ‘de Nivo’, gonsde al enige tijd door het dorp. Mannen die al dertig en ruim twintig jaar het instituut dienden, Henk Visser en Ron Tol, deden onlangs een stap terug.

Terwijl exact een jaar geleden Pius Schilder, door een noodlottig ongeval, al een andere sterkhouder wegviel. Zijn zoon René was één van de gezichten van de Nivo en blijft dat. Het team is versterkt met een aantal krachten van QStylez (Erik Jonk, Ron Steur, Kevin de Boer en Jos Bond), alsmede Ron Schilder, als nieuwe commerciële man op de plek van Ron ‘Parre’.

René Schilder achter het bureau van vader Pius, die precies een jaar geleden overleed. Achter hem enkele van de nieuwe teamleden, van links naar rechts Erik Jonk, Kevin de Boer, Ron Schilder en Ron Steur.

Een jaar geleden schrok Volendam, van ingrijpend nieuws. De man die zelf altijd alles vastlegde met zijn camera en pen, Pius Schilder, prijkte op de voorpagina van zijn Nivo. Als wandelaar was hij bij het oversteken geschept door een scooterrijder. ,,Dat heeft iets in beweging gebracht”, kijkt zoon René ‘Pius’ terug. ,,Een hele moeilijke tijd brak aan, maar het bracht ook iets in versnelling. Henk had als collega en directeur eerder aangegeven dat hij de kar niet in lengte van jaren wilde blijven trekken, dus op termijn moest er nieuw bloed bij komen. Verandering ligt altijd gevoelig, en heeft wel wat emotie los maakt. Ik zocht naar nieuwe kansen en ging in gesprek met nieuwe mensen.”



Een paar honderd meter verderop waren enkele creatieve geesten ook aan het broeden op uitbreiding van hun activiteiten. Ron Steur: ,,Met QStylez zochten we al een tijdje naar een aanvulling. We zetten onze kwaliteiten tot nu toe namelijk uitsluitend in voor andere bedrijven. Daar halen we erg veel voldoening uit, maar we wilden ook eens kijken hoe we die konden toepassen bij een extra eigen onderneming. Dit sloot precies aan bij wat we zochten: een bedrijf dat draait en waar al onze disciplines op de juiste manier worden benut. Beter dan dit wordt het niet.” René: ,,Het is zo’n geval van iets wat precies op het juiste moment op je pad komt. En dan denk ik toch even aan ‘boven’”, doelt hij op zijn vader. ,,Daar moet iets zijn.” Ron Steur knikt. ,,Het was essentieel dat we de kennis en ervaring van Henk behielden en die knowhow is nog beschikbaar wanneer we die nodig hebben. Het was super hoe Henk en Ron ‘Parre’ hun kennis hebben overgedragen aan de nieuwe jongens. De Nivo is van de gemeenschap, dat is wat Henk ons al zei en zo denken wij er ook over. Ook wij zijn passanten, maar we willen het de komende twintig jaar zo goed mogelijk doen en de continuïteit waarborgen.” Ron Schilder vult zijn nieuwe collega aan: ,,Henk zei ook ‘het is geen winkeltje in de Van Baarstraat’ en zo is het. De Nivo is een instituut.”



Ron Steur: ,,De kruisbestuiving tussen de Nivo en QStylez is zeer interessant. René is het gezicht, wij zijn een toevoeging aan het team. Dat team staat boven alles. We willen mensen laten voelen dat we ze waarderen, we hebben grote plannen en die willen we samen realiseren. Bijvoorbeeld de combinatie van internet en krant, die kunnen elkaar versterken.” Bij de recente promotiekrant – van FC Volendam – was de nieuwe hand zichtbaar. ,,Het is natuurlijk wennen en het heeft tijd nodig. Er gaan nog dingen mis en er gaat ook veel goed. Op de achtergrond zijn we bezig met het moderniseren van de krant, waarbij we de authenticiteit willen bewaren. Je moet koesteren wat de Nivo is. Bij wat het kan worden hopen we inhoudelijk gezien een vrouw aan de redactie toe te voegen. Als ook aansluiting te zoeken en te houden bij de jongeren.”



,,We moeten altijd kritisch kijken. We waarderen dat mensen adverteren en willen waarde bieden, door mee te denken hoe we het naast de krant online kunnen inzetten.” René: ,,De klant wat meer geven dan hij of zij verwacht, dat is het mooist.” Voor Ron Steur is de cirkel rond. ,,Ik liep hier stage toen ik zeventien jaar jong was. En vanuit QStylez lieten we hier bij de Nivo voor al onze pitches alles uitdraaien. Hier wisten ze dus ook al wat wij al deden en maakten. En toen we hoorden dat René in gesprek was met Ron Schilder, werden wij ook heel blij. Ron hielp René bij het ontwikkelen van zijn JeGeDagteBoek en wij kenden zijn meerwaarde als accountmanager al.”

Henk Visser, sterkhouder achter de schermen

De Nivo bestaat inmiddels 83 jaar en werd ooit door Bruin Schilder (Pé) opgericht. Enkele van zijn zoons zetten het bedrijf voort, waarbij Henk Visser, schoonzoon van ‘Piet van de Nivo’, dertig jaar geleden tot de directie toetrad. Samen met Pius Schilder trok hij het ‘Nivo-schip’, dat door omstandigheden water maakte, vlot. En maakte, samen met alle medewerkers, de Nivo tot het kloppend hart van de gemeenschap. Van achter de schermen, letterlijk en figuurlijk. Waarbij hij de krant al wel vrij snel na zijn entree voorzag van het politieke commentaar. Onderwijl werd een PostNL-punt ingericht in het Nivo-pand, werden voettochten naar Rome geïnitieerd en diverse initiatieven van anderen gesteund vanuit maatschappelijk oogpunt. Toen het dorp – en ook de Nivo zelf – werd overvallen door de Nieuwjaarsbrand, heeft de krant onmiskenbaar – vanuit bescheidenheid – een rol gespeeld in het verwerkingsproces van veel gezinnen. Ziel en zaligheid werden er in gestopt. Samen met Pius en Ron Tol volbracht Henk met het digitaliseren van het gehele Nivo-archief zijn laatste missie. ,,Nu is het tijd voor een nieuwe generatie met nieuwe ideeën, die de jeugd van nu kennis kan laten maken met de spreekbuis van de gemeenschap. Dat is goed voor de continuïteit van de Nivo”, zegt Henk.