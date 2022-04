Fanfarekorps Wilhelmina en Tijl Damen spelen ‘Een Koninklijk Orkest’

Geweldige muziek en luid gestamp, geklap en gelach vrijdag in PX. Fanfarekorps Wilhelmina Volendam organiseerde in samenwerking met theatermaker Tijl Damen een interactieve muzikale theatervoorstelling voor alle kinderen van groepen 5 tot en met 8.

De kindervoorstelling genaamd ‘Een Koninklijk Orkest’ viel goed in de smaak bij alle groepen. Tijl Damen kreeg moeiteloos alle kinderen mee. Of ze nu moesten meeklappen, zingen, met hun voeten moesten stampen of er een goed geplaatste grap gemaakt werd, allemaal deden ze enthousiast mee.

Het fanfarekorps heeft de show geïnitieerd om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met muziek en instrumenten. Na afloop kregen alle kinderen een flyer met informatie over het fanfarekorps en de mogelijkheid om zich aan te melden voor vier proeflessen.