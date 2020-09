Fashion by Makz geopend in Hoorn

Vrijdag vond de feestelijke opening plaats van damesmodezaak “Fashion by Makz” aan de Kleine Noord 5 te Hoorn. Natasha en Max, moeder en zoon, hebben afgelopen februari de schoenenwinkel “Shoes by Makz” op de Kleine Noord 12, aan de overkant geopend.

Hier kan men terecht voor dames- en herenschoenen. Het monumentale pand aan de overkant is ook aangekocht en na een grondige verbouwing is hierin nu gevestigd “Fashion by Makz” met een schitterende collectie damesmode. De Interieurstyling van het pand is gedaan door Mariska Butter van Rijvo-Emporio.

Het is een mooie damesmodezaak geworden. Tijdens het openingsweekend zijn er speciale acties. Bij aankoop vanaf 100 euro ontvangt men een prachtig woonkleed cadeau en mogen de klanten een poging doen om de kluis te kraken.