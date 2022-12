FC sluit 2022 af met oefenzege op NAC

In de laatste (oefen)wedstrijd van 2022 heeft FC Volendam het NAC Breda met dorpsgenoot Alex Plat met 4-1 verslagen. De thuisclub speelde nog zonder nieuweling Florent Sanchez Da Silva (19), de Franse jeugdinternational die gehuurd wordt van topclub Olympique Lyon.

Robert Mühren heeft zijn linkervoet tegen de bal gezet en maakt de 1-0 tegen NAC. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

De ploeg van trainer Wim Jonk had meteen overwicht, maar de eerste kans was voor NAC-aanvaller Kaj de Rooij: Filip Stankovic had daarop een uitstekende reflex. In de achtste minuut was het 1-0: Daryl van Mieghem draaide de bal richting doelmond en daar zette Robert Mühren zijn linkervoet tegen de bal. Na een grote kans voor Joey Antonioli (over) was Volendam, waar Henk Veerman ontbrak, steeds dreigend, maar bij een uitbraak kreeg De Rooij teveel ruimte en zijn pegel plofte – ondanks dat Stankovic er nog aan zat – dit keer wel tegen het net.

Halverwege de eerste helft schoot Van Mieghem een afgeslagen bal ineens op doel, waarna zijn oud-ploeggenoot Alex Plat op de doellijn met de arm redding bracht. De bal ging op de stip en Mühren maakte zijn tweede van de middag. Op het half uur maakte de Volendamse spits zijn hattrick compleet. Derry John Murkin, op pad gestuurd door Gaetano Oristanio, werd gehaakt in de zestien, wederom werd het een elf-meter en Mühren gaf de keeper andermaal geen kans: 3-1.

Was Van Mieghem vlak voor rust dicht bij de vierde goal (redding Roy Kortsmit) en mikte Carel Eiting net naast, meteen na de pauze brak Murkin door en diens inzet ging via binnenkant paal het veld weer in. Na een uur stond er een bijna geheel nieuwe ploeg bij de oranjehemden. Een kwartier voor tijd werd het 4-1 door Xavier Mbuyamba, koppend uit de corner van Bilal Ould-Chikh.