FC Volendam: afscheid van eerste divisie in stijl

Het met promotie naar de eredivisie glans gegeven seizoen leek tijdens de laatste competitiewedstrijd als een nachtkaars uit te gaan, maar FC Volendam richtte zich tegen FC Eindhoven nog één keer op. In de eerste helft kende de gepromoveerde thuisploeg geen enkele vorm van dominantie tegen de nummer drie van de ranglijst. Sterker nog, de formatie van trainer Wim Jonk zwijnde dat Eindhoven, ook in de tweede helft, slordig met de vele kansen omsprong en mocht tevens doelman Filip Stankovic danken. Eindhoven dacht met een overwinning (0-2 voorsprong) de nacompetitie in te gaan, maar FC Volendam sprak voor eigen publiek nog één keer het móeten aan en dat werd beloond met de late 2-2. Na het laatste fluitsignaal werd alvast een voorproefje genomen op komende zondag (het promotiefeest): supporters gingen het veld op om te hossen, spelers op de schouders te hijsen, op allerlei manieren te bedanken én met hen op de foto te gaan.





Foto: Fred Rotgans

FC Volendam had opnieuw een grote lijst van afwezige spelers. Alex Plat begon net als een week eerder in Dordrecht in het hart van de verdediging, naast Damon Mirani. Volendam had voor het eerste doelgevaar moeten zorgen, maar Franco Antonucci verzuimde de bal mee te geven aan de sprintende Martijn Kaars. Vervolgens lag het in de zesde minuut helemaal open bij de thuisclub. Na een doorkopbal werd Joey Sleegers alleen op Filip Stankovic gezonden en die maakte 0-1.

In de dertiende minuut ging er weer een speler geblesseerd naar de kant. Dean James moest afhaken met een spierblessure. Walid Ould-Chikh was zijn vervanger. Ould-Chikh, die vorige week bij het eerste tegendoelpunt verzaakte in de verdediging, liet bij zijn eerste balcontact de bal van de voet springen, waardoor Sleegers weer werd gelanceerd, maar dit keer voorlangs schoot. Daarna kwam de ploeg van Jonk nog twee keer goed weg, omdat spelers (Antonucci en Kaars) te laat mee startten met een opkomende Eindhoven-speler.

Halverwege ontsnapte Volendam andermaal. Van der Sande mocht het door weifelend ingrijpen alleen voor Stankovic proberen, de Serviër kwam als winnaar uit de strijd, waarna Sleegers de bal over het lege doel werkte. Toen Boy Deul de bal op het middenveld verloor, schakelde Eindhoven weer snel om en moest Stankovic er weer aan te pas komen om Jasper Dahlhaus af te stoppen.

Volendam deed aan de bal vooral veel rare dingen, waardoor het zelf nauwelijks doelgevaar stichtte. Pas in de laatste tien minuten tot aan de rust had de promovendus de wedstrijd onder controle en liet het Eindhoven vaker achter de bal aan lopen. Op slag van rust was er een kans vanuit een counter: Mühren kruiste voorlangs, Antonucci trok naar binnen en haalde uit, maar doelman Swinkels tikte de bal corner.

In de rust bleef Alex Plat achter in de kleedkamer, Billy van Duijl (16) maakte zijn thuisdebuut. Om vervolgens meteen gedurfd met de bal aan de voet in te schuiven. Hij bereikte Oristanio, wiens schot niet naar de hoek maar recht op Swinkels af ging. Vlak daarvoor hadden de bezoekers in de tweede minuut al een kans te pakken, omdat Ould-Chikh wederom niet meeverdedigde. Die bal ging er nog niet in, maar meteen na de slappe poging van Oristanio counterde Eindhoven naar 0-2. Andermaal stond de Volendam-defensie niet op scherp en Sleegers mocht vrij scoren.

In de kwam de aansluitingstreffer letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen. Derry John Murkin loste een voorzet vanaf links, waaruit Oristanio met een schitterende halve omhaal de bal binnen volleerde. Bij het neerkomen kwam hij andermaal op het hoofd en daarmee had hij in de eerste helft al een botsing gehad, waardoor hij meteen na zijn goal het veld moest verlaten. Direct daarna werd er voor de zoveelste keer even niet opgelet in de Volendam-defensie, waardoor Van der Sande een vrije kopkans had: Stankovic redde uitstekend.

Volendam probeerde meer druk te geven en dat bracht risico’s met zich mee. Toen Van Duijl en Mirani op dezelfde man af gingen, werd de bal leep op Van Rosmalen gestoken en die schoot alleen voor Stankovic op de lat. Meteen daarna had Mühren kans op de gelijkmaker, de spits wachtte net iets te lang, kreeg een zetje en raakte de bal daardoor niet helemaal goed. Aan de overkant wachtte Van Rosmalen op zijn beurt te lang met afronden.

In de laatste tien minuten liet Jonk Dion Vlak zijn competitiedebuut maken. De Volendamse keeper gaat naar tweede divisieclub Spakenburg. In het restant kreeg Boy Deul – in normaal gesproken zijn laatste wedstrijd – een schietkans op de 2-2, maar de bal zeilde over. En vlak voor tijd kon Dion Vlak ook nog een knappe redding maken. Ogenia stormde schuins op hem af, maar Vlak greep op het juiste moment in. Dat maakte dat er alsnog een mogelijkheid was een gelijkspel uit het vuur te slepen en dat lukte in de extra tijd. Van Mieghem haalde van buiten de zestien uit en daarmee eindigde het duel zoals het seizoen begon, met een 2-2 in Brabant. Want Mühren kreeg nog één keer de bal op twintig meter, het stadion veerde op, maar de precisie ontbrak bij de topscorer, de bal vloog over.