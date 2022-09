Na drie nederlagen op rij gelijkspel bij Vitesse: 1-1

FC Volendam beloond met een punt

In een wedstrijd die zich in een hoog tempo afspeelde, heeft FC Volendam een verdiend punt veroverd bij Vitesse. In het GelreDome werd het na drie nederlagen op rij 1-1. Voor rust zette Robert Mühren de bezoekers op voorsprong, meteen na rust viel de gelijkmaker.

Door Eddy Veerman

Robert Mühren heeft FC Volendam op voorsprong gebracht bij Vitesse. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

FC Volendam begon in dezelfde opstelling als een week eerder thuis tegen Go Ahead Eagles. Tegenstander Vitesse deed vlak voor de recente transferwindow nog wat inkopen en tevens werd bekend dat de club in Amerikaanse handen komt. Nadat eerst Volendam dreigend was, kregen de Arnhemmers in de vijfde minuut een uitgelezen kans op de openingstreffer. De bal belandde achter de Volendamse defensie en de net van Wolfsburg gehuurde spits Bialek had een doortocht, maar hij maakte kennis met de kwaliteiten van Filip Stankovic, die wachtte en op het juiste moment ingreep.

Zijn collega aan de overkant, Kjell Scherpen, onderscheidde zich ook, rond de veertiende minuut. Eerst was er een scherpe voorzet van Gaeteno Oristanio, die Robert Mühren net niet bereikte. Uit de corner was Volendam twee keer dicht bij de 0-1, maar Scherpen wierp zich twee keer voor de poging van onder meer Xavier Mbuyamba.

Even daarna ging Bilal Ould-Chikh een één-twee aan met Mühren, de buitenspeler liet zich vallen maar in de ogen van de scheidsrechter was het onvoldoende voor een overtreding. Halverwege de eerste helft was het raak voor Volendam: na een uitstekende interceptie van Oristanio stuurde Carel Eiting de op randje buitenspel lopende Mühren weg. Die poeierde de bal tegen Scherpen aan, waarna de spits met vólle overtuiging voor de rebound ging, tackles trotseerde en als overwinnaar uit de strijd kwam: 0-1.

Vervolgens golfde het in hoog tempo op en neer. Stankovic maakte weer een poging onschadelijk, Wittek schoot rakelings voorlangs en aan de overkant pegelde Mühren na een pass van Eiting naast en schoot Daryl van Mieghem op de vuisten van Scherpen. Tien minuten voor rust moest Brian Plat geblesseerd het veld verlaten. Al vroeg in de wedstrijd kreeg hij een bewuste duw in de rug, waardoor hij op een andere tegenstander botste. De scheidsrechter stond er bovenop, maar hield – onbegrijpelijk – de gele kaart op zak. Vijf minuten voor rust veerde de Vitesse-aanhang weer eens op: Tronstad liet een schot los; Stankovic vloog fraai naar de linkerhoek en tikte de bal net over de lat.

Nonchalance en naïviteit kostte Volendam een paar minuten na rust al de gelijkmaker. Ould Chikh en de voor Plat ingevallen Achraf Douiri waren niet scherp aan de rechterkant en uit de voorzet was Bialek zijn bewaker ook de baas: 1-1. Volendam bleef onder druk, ook omdat Damon Mirani (die jammer genoeg Mühren niet de diepte in zag gaan) en Mbuyamba ervaarden wat het betekent om in de eredivisie aan de bal weinig tijd te krijgen.

In de 64e minuut bracht Jonk Henk Veerman en Ibrahim el Kadiri in, voor de flankspelers Ould-Chikh en Van Mieghem. Een paar minuten later – Volendam schoof steeds vaker op naar voren – was daar ineens een pegel van Oristanio, die Scherpen tot een uiterste inspanning dwong. Weer even later kopte Mühren uit een corner de bal over. Volendam zette beter druk en vandaar uit ontstond er ook een mogelijkheid. Vanuit de hoek schoot Veerman zo hard mogelijk, maar ongecontroleerd en de bal zeilde naast.