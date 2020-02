FC Volendam capo’s geven buitenwereld kijkje in ‘hooliganbestaan’

Vanwege een gebrek aan hooligans in onze gemeente hebben Rob Schilder (31) en Dick Kwakman (33) het heft in eigen handen genomen. En dat hebben ze op zo een hilarische manier gedaan dat Volendam inmiddels niet meer buiten ze om kan. De capo’s gaan lokaal viraal met video’s waarin ze kijkers op een vriendelijke manier kennis laten maken met het leven als hooligan van FC Volendam. Voor degenen die niet bekend zijn met de term ‘capo’: een capo is de leidinggevende van een groep hooligans. Het is aan capo 1, Rob, en capo 2, Dick, om het publiek tijdens een wedstrijd aan te zetten tot zingen of aanmoedigen, maar voor het uitlokken van een ouderwetse matpartij ben je bij de Volendammers ook aan het juiste adres. Tot dusver overigens zonder succes. Voor aanvang van dit interview werd de verslaggever verzocht een veiligheidsbril op te zetten en als ik heel bang aangelegd zou zijn zou zelfs een kogelvrij vest geen gekke gedachte zijn. Het kon namelijk nog wel eens link worden.

De alom gevreesde heren zijn beiden werkzaam als heftruckchauffeur. ,,We houden werk en capo-zaken altijd goed gescheiden”, begint capo 1 zijn verhaal. ,,Pas na het werk komen capo 2 en ik samen om hooligan business te bespreken. Tijdens een meeting vorige week ontstond het idee om een aantal filmpjes te maken waarin men kennismaakt met ons leven als FC Volendam-hooligans.” Met de achterliggende gedachte om meer mensen naar het stadion te lokken sloegen Rob en Dick aan het werk.

‘In een leven

als hooligan moet je

altijd achterom kijken’

,,De Pé Mühren-tribune is van oudsher de hooligan-tribune. Gemiddeld genomen zitten er naar mijn inschatting honderd supporters per wedstrijd op deze tribune. Dat aantal moet natuurlijk omhoog.” De FC-ultra’s smeedden een plan. ,,Er dook online een foto van ons op met balkjes voor onze ogen. In een leven als hooligan moet je altijd achterom kijken. We zijn dus voorzichtig met onze privégegevens.” De foto werd al gauw opgevolgd door de eerste aflevering van FC Volendam Ultra’s. ,,We kochten wat merchandise in de fanshop, stapten in de auto en zetten de camera aan.”



Zonder script draaide het dynamische duo in een uur tijd vier afleveringen in elkaar. ,,Het werden instant classics. Met mutsen binnenstebuiten op ons hoofd en een Volendam-shirt aan waren we zogenaamd onderweg naar een uitwedstrijd. In werkelijkheid reden we gewoon een rondje door een parkeergarage, maar daar gaat het niet om. In een andere video liepen we langs de fanshop. We kwamen precies rond sluitingstijd aan, waardoor alle rolluiken naar beneden zakten toen we voor de deur stonden. Een uitgelezen kans om in de video te melden dat het personeel de rolluiken gauw dichtgooit als ze de capo’s zien naderen.”

Direct na het publiek maken van de FC Volendam Ultra’s-Video’s gingen ze als een lopend vuurtje in appgroepen en op social media. Zelfs de beste speler van het Pius X Toernooi van 1995, Ed Guyt, was dusdanig onder de indruk dat hij de hele serie met zijn online-vrienden deelde. ,,Mensen sturen ons privéberichten met smeekbedes voor nieuwe afleveringen. We zijn blij dat het zo een impact heeft op de gemeente. We hopen dat onze bijdrage resulteert in meer FC Volendam-fans of misschien zelfs wat extra hooligans.”

Naast zijn werkzaamheden als capo verzorgt Rob onder meer de ‘Hoe is het met…’ rubriek in het programmaboekje van de plaatselijke FC. Rob Schilder is waarschijnlijk één van de grootste FC Volendam-supporters die de club rijk is. ,,Ik bezoek al twintig jaar alle thuiswedstrijden, als de agenda het toelaat pak ik een uitwedstrijd mee en incidenteel bezoek ik een trainingspotje van de club. Ik ben erg betrokken bij FC Volendam. Wat er bij de club gebeurt raakt me als supporter. Daarom wil ik deze gelegenheid aanpakken om Wim Jonk en het huidige bestuur te complimenteren. Petje af voor jullie werk dit seizoen. Het is eindelijk weer genieten in het Kras Stadion. We zien mooi voetbal mét resultaat. Daar hebben we jaren van gedroomd. Onder Hans Kazan (Hans de Koning, red.) was dat eigenlijk precies het tegenovergestelde van nu. Je ging dan met frisse tegenzin naar de thuiswedstrijden om je club te steunen, maar het voelde als trekken aan een dood paard. Gelukkig wordt het nu een stuk serieuzer aangepakt.”

‘Het is onvermijdelijk:

de capo’s gaan buiten

het derde klaphek’

Dick Kwakman beschikt voor een hooligan over een unieke eigenschap. Ondanks zijn aanzien in de hooliganwereld is hij nog nooit bij een wedstrijd van FC Volendam geweest. Met een stalen gezicht vertelt de voetbalvandaal dat hij afgelopen vrijdag zijn eerste wedstrijd heeft bijgewoond. ,,Ik ben natuurlijk een gevaarlijke jongen, weetjewel”, licht hij toe. ,,Ik heb onderhand veel bekendheid verworven in de hooliganbranche, dus ik hoopte wel dat ze me toe zouden laten. Ondanks dat ik op een steenworp afstand van het stadion woon en ondanks ik tweede in rang ben op de tribunes van het Kras Stadion is het gewoon nooit van een wedstrijdbezoek gekomen.” Capo 2 kon de zenuwen voor zijn eerste wedstrijd nauwelijks bedwingen.

Hooligans staan internationaal bekend als supporters die van opstootjes houden. ,,We hebben ons als nieuwe hooligans aan een bepaalde standaard te houden”, legt capo 1 uit. ,,Daarom proberen we af en toe een opstootje uit te lokken met hooligans van de tegenpartij, maar dit is helaas nog niet gelukt. Het gaat er altijd wel gemoedelijk aan toe. Eigenlijk sowieso al twintig jaar. Maar als we promoveren zijn we klaar voor het echte hooliganwerk.”

De capo’s voeren de druk op Wim Jonk en zijn team wat op. ,,Achter de schermen zijn we al bezig met de voorbereidingen op promoveren naar de Eredivisie. Het is onvermijdelijk: de capo’s gaan buiten het derde klaphek. We willen beslagen ten ijs komen, dus hebben we binnenkort alvast een meeting gepland staan met de capo van AZ. Het is onze ambitie om aan te sluiten bij de Europese capo-top. Het zou geweldig zijn als we daar ook eens worden uitgenodigd om ideeën over vandalisme en sfeeracties uit te wisselen.”

Als mensen zich aangetrokken voelen tot dit harde leven zijn ze altijd welkom zich aan te melden bij capo 1 of capo 2. ,,We kunnen altijd even rond de tafel. Stuur ons gewoon even een pb’tje op Facebook.”

Voor wie de filmpjes nog niet heeft gezien of wie ze gewoon nog een keer wil bekijken heeft capo 1 de video’s openbaar op Facebook en YouTube gezet. Zoek op Facebook naar Rob Schilder of op YouTube naar ‘FC Volendam ultra’s’ en neem een kijkje in het bestaan van Volendams eigen hooligans. ,,Zo lang we er plezier uithalen blijven we video’s maken. Voor de liefhebbers komen er binnenkort sowieso nog een aantal video’s online.”