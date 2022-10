Ploeg van Wim Jonk maakt bijna heroïsche inhaalrace tegen landskampioen compleet

FC Volendam centimeters verwijderd van stunt tegen Ajax

Het was een middag waar jaren naar uitgekeken was: het grote Ajax op bezoek in Volendam. Een vol stadion, internationale belangstelling, jongetjes die op de hekken klommen om een glimp op te vangen van de voetbalsterren. Ze kregen uiteindelijk een voetbalmiddag te zien waar over nagepraat kon worden. Het klassenverschil werd aanvankelijk in cijfers uitgedrukt (0-3), maar in het laatste kwartier had het dapper strijdende Volendam opeens wel dat gelukje dat een kleinere club nodig heeft. Een heroïsche inhaalrace leek vervolgens zijn beslag te krijgen en in de slotminuten ontplofte het stadion, toen Henk Veerman de 3-3 maakte. Maar de omhoog gestoken vlag van de assistent-scheidsrechter deed het ergste vermoeden en de VAR maakte inderdaad duidelijk dat het buitenspel was geweest. Volendam nam nog meer risico’s en kreeg in de allerlaatste seconde wat het niet verdiende: de 2-4 uit een counter. Door Eddy Veerman

De net ingevallen tiener Lecquincio Zeefuik heeft haast na zijn 1-3 tegen Ajax. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Eén ding stond vooraf vast: de Amsterdammers konden het bezoek aan de plaatselijke FC onmogelijk als tussendoortje van de Champions League-tweeluik met het Italiaanse Napoli beschouwen. De 1-1 thuis tegen Go Ahead Eagles en de afdroging (1-6) tegen Napoli daags later in de Arena, had zoveel losgemaakt, dat de ploeg van trainer Alfred Schreuder niets anders kon dan op volle sterkte aantreden.

In de eerste vijf minuten was de eerste dreiging van de kant van de underdog. Robert Mühren (linkerkant) en Brian Plat (rechts) kwamen dreigend door. Bij de poging van Mühren liet Remko Pasveer zich niet verrassen en de voorzet van Plat had bijna een kopgoal van de kleinste man, Ibrahim el Kadiri, tot gevolg.

Ajax antwoordde in de tiende minuut. Achraf Douiri volgde Bassey te laat, waarna de voorzet door Kudus werd beroerd en voorlangs het doel van Filip Stankovic zeilde. Op het kwartier kwam Ajax op een hele goedkope manier aan een strafschop. Brian Plat’s aanname was niet goed en een paar stations later was Ajax’ rechtsbuiten naar de linkerkant gezworven, speelde de voor het eerst in de basis begonnen Oskar Buur veel te eenvoudig uit en kapte Plat uit. Die kreeg de bal al glijdend tegen zijn arm en dat had een elf meter als gevolg. Dusan Tadic scoorde. Volendam stond soms heel compact, soms zette de ploeg hoog druk. Dat leverde balveroveringen op, maar Ajax speelde zich er halverwege de eerste helft een keer met goed positiespel onderuit, maar trof een uitstekend reddende Stankovic. Even daarna dribbelde Gaetano Oristanio door het midden, de Inter Milaan-huurling loste een schot, dat hoog over het doel ging. Dat gold evenzeer voor de poging van Bergwijn.

Op het half uur was de thuisclub heel dicht bij de gelijkmaker. Uit een hoekschop van Carel Eiting kopte Oristanio op doel en daar kon Pasveer op de lijn ternauwernood redding brengen. Tien minuten voor rust kreeg de Italiaan de handen op elkaar van het publiek. Derry John Murkin onderschepte de bal, gaf die voor, waarna Oristanio midden in het strafschopgebied een omhaal bedacht. Het was jammer dat die recht op Pasveer af ging. In de tegenstoot kwam Volendam in de verdrukking, kwam er een voorzet en stond Calvin Bassey op de juiste plaats om de 0-2 te maken.

Ook aan het begin van de tweede helft tekende Volendam voor het eerste doelgevaar. Een goed opgezette aanval eindigde bij El Kadiri, wiens bal vol curve rakelings over de lat zeilde. Even later ontsnapte Volendam. El Kadiri achtervolgde Berghuis niet en diens poging eindigde op de paal. Minuten later assisteerde Xavier Mbuyamba Stankovic op de doellijn en voorkwam de 0-3.

Precies op het uur bracht Wim Jonk enkele verse krachten in: Henk Veerman en Daryl van Mieghem losten Mühren en Douiri af. Direct daarop onderscheidde Stankovic zich weer eens, nadat Bassey dicht bij voor hem opdook. Even daarna viel de 0-3 alsnog. Volendam werd uitgespeeld en de ingevallen Brian Brobbey ramde de bal in de bovenhoek.

Terwijl de wedstrijd rustig leek voort te kabbelen, sloeg het ineens om. Ajax was onnauwkeurig en de net ingebrachte tiener van Volendam – Lecquincio Zeefuik – mocht schuins op Pasveer af en probeerde het van een afstandje met buitenkant rechts: Pasveer liet zich verrassen: 1-3. De vonk sloeg over, ook op de continu zingende Hek Side-aanhang. En meteen daarna kreeg Volendam twee joekels van kansen op de 2-3, maar Van Mieghem en Veerman maakten het niet af. In de 86e minuut viel die aansluitingstreffer alsnog. El Kadiri bereikte de vrijstaande Eiting en die schoot binnen tegen de club waarmee hij nog in de Champions League speelde. Ajax wankelde en leek de 3-3 te moeten incasseren, maar die gelijkmaker was Veerman weer niet gegund. Met nog meer mensen voor de bal probeerde de thuisclub toch die gelijkmaker te forceren. De frisse Davy Klaassen profiteerde van de ontstane ruimte en maakte nog 2-4.