FC Volendam debuteert in eDivisie; Luca Schilder en Collin Dekkers e-sporters

FC Volendam is terug in de Eredivisie. Dit betekent ook dat de club deelneemt aan de KPN eDivisie. Namens FC Volendam komen Volendammer Luca Schilder, Collin Dekkers en Marwane Sellah uit in deze virtuele competitie.

De eDivisie is een competitie waarin alle clubs uit de Eredivisie uitkomen met drie e-sporters. Iedere speelronde spelen er twee e-sporters van ieder team tegen elkaar FIFA 23. Deze wedstrijden worden gespeeld op de Playstation. Met e-sports weet FC Volendam de verbinding te maken met de jongerendoelgroep die in gaming een belangrijke vorm van entertainment vindt. Via deze verbinding is het mogelijk om onze maatschappelijk doelstellingen te realiseren én via gaming aandacht te genereren voor FC Volendam. Belangrijk hierin is om gaming te koppelen aan fysieke beweging. Vanuit die gedachte is FC Volendam voornemens om diverse evenementen te organiseren waarin e-sports wordt gekoppeld aan activiteiten in de buitenlucht. Senior Accountmanager Seger Wagenaar van FC Volendam is verheugd met alle ontwikkelingen. “We zijn blij dat we in de eDivisie uit mogen komen en hopen dat we net als op het veld kunnen verrassen. E-sports is naast een mooi podium voor FC Volendam positief bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. Naast gaming wordt ingezet op fysieke ontwikkeling en daar draagt FC Volendam graag zijn steentje aan bij.”