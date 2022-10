FC Volendam door in KNVB Beker

FC Volendam heeft zich in de eerste ronde van de KNVB Beker ontdaan van derdedivisionist Harkemase Boys. In Friesland werd het 1-5 voor de ploeg van trainer Wim Jonk, na een 1-2 ruststand. Donderdagavond treden de zaterdagamateurs van RKAV Volendam – in de competitie uitkomend in diezelfde derde divisie – voor de beker thuis aan tegen Quick Den Haag (20.00 uur).

Robert Mühren juicht rechts, terwijl de zestienjarige Imran Nazih (midden) zijn basisdebuut opluistert met een doelpunt. Foto Fred Rotgans/FC Volendam

Voor de profs van de FC was het lang geleden dat een wedstrijd tot een winstpartij leidde en het met dat succesgevoel van het veld stapte. De geblesseerden Henk Veerman, Achraf Douiri en Gaetano Oristanio ontbreken voorlopig, daarentegen maakte de zestienjarige Imran Nazih zijn debuut in de basis. En dat deed hij met de openingstreffer. De thuisploeg was al enkele keren dreigend geweest, toen Margaritha voor de gelijkmaker zorgde. Voor rust bracht Robert Mühren de 1-2 op het scorebord.

FC Volendam zou na rust met goed positiespel enkele kansen creëren. Na een aantal onbenut gelaten mogelijkheden, deed Ibrahim el Kadiri wat hem in de eredivisie niet lukt: hij scoorde twee keer. Tussentijds pikte ook Lequincio Zeefuik een doelpunt mee. Komende zondag krijgt FC Volendam in de eredivisie Heerenveen op bezoek.