FC Volendam en clubicoon strijdend tegenover elkaar

Voor FC Volendam dreigt een nieuw dieptepunt in zijn historie. Volgende week woensdag staat een arbitragezaak gepland tussen de club en een van zijn grootste iconen: Wim Jonk. Als de strijdende partijen voor die tijd niet tot een akkoord komen, dan komen ze in Zeist voor het front van de media tegenover elkaar te staan en zal Volendam wederom onderwerp van gesprek zijn bij koffieautomaten in heel Nederland. Een tweede seizoen van de documentaire-serie ‘Volendam, een dorp in de Eredivisie’ was waarschijnlijk nog spectaculairder geworden dan het eerste. Door: Laurens Tol

De zaak gaat over het vertrek van beide oud-hoofdtrainers Wim Jonk en Matthias Kohler. Die toonden zich - samen met de rest van ‘Team Jonk’ - solidair met voorzitter Jan Smit na diens ontslag. Alleen vertelden zij er niet bij wanneer ze zouden vertrekken, zij wilden het werk naar eigen zeggen nog overdragen aan de opvolgers. Dat werd niet toegestaan, want hen zou de toegang tot het voetbalcomplex enige tijd daarna zijn ontzegd.

Sindsdien kwam er weinig meer naar buiten en vonden de twisten over de contractontbinding waarschijnlijk binnenskamers plaats. Totdat De Telegraaf afgelopen zaterdag aankondigde dat beide partijen op ramkoers liggen en FC Volendam zelfs geld eist van Jonk en Kohler. Mogelijk zet de club hiermee bewust iets te hoog in, zodat de commissie kan uitkomen op een middenweg: ontbinding van het contract. De nieuwe clubleiding eist dit, omdat die vindt dat er sprake is van ‘directe opzegging waarbij de opzegtermijn niet in acht is genomen’.

Het Telegraaf-artikel vermeldde verder dat FC Volendam in het geval van de voormalige directeuren Ruben Jongkind en Jasper van Leeuwen zelfs de weg van de officiële rechtsgang kiest. In de wandelgangen was te horen dat deze zaak gaat over het toegeven op het doorverkoop-percentage bij de transfer van Micky van de Ven van VFL Wolfsburg naar Tottenham Hotspur. Hierdoor zou de club geld zijn misgelopen. De clubleiding wil geen openheid van zaken geven totdat beide zaken voorkomen.

Wie er dan ook gelijk heeft en krijgt: deze kwestie lijkt louter verliezers te kennen. Voor de vierde keer in korte tijd is FC Volendam betrokken bij een arbitragezaak op de KNVB Campus in Zeist. Eerder al bij transfers van Van de Ven en Carel Eiting. Het is een twijfelachtige eer, waarbij er na de zitting van volgende week weer allerlei ‘smakelijke’ verhalen over het verloop naar buiten zullen komen. Hoe dan ook een bedenkelijk voorbeeld van deze volwassen mensen voor de lokale jeugd.